आरा-सासाराम हाईवे पर खौफनाक हादसा! बुलेट सवार छात्र को रौंदकर ट्रैक्टर चालक फरार, अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। भोजपुर के उदवंतनगर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आरा-सासाराम स्टेट हाईवे पर दुलारपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बुलेट सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगहर गांव निवासी 20 वर्षीय सुशांत सिंह उर्फ छोटू कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह बीए पार्ट थर्ड का छात्र था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। दुलारपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पीछे से मारी टक्कर स्वजन के अनुसार, शनिवार दोपहर सुशांत किसी काम से बुलेट से दुलारपुर जा रहा था। इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद सुशांत गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले गए। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते ही मचा हड़कंप, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम युवक की मौत की सूचना मिलने पर टाउन थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। वहीं उदवंतनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। दुर्घटना की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। दो भाइयों में बड़ा था सुशांत, घर में पसरा मातम सुशांत अपने परिवार में दो भाइयों में बड़ा था। परिवार में उसकी मां किरण देवी और छोटा भाई सूर्य सिंह हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।