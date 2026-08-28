भोजपुर SP का सख्त फरमान! बिना सूचना जिला मुख्यालय छोड़ने पर पुलिस अफसर से सिपाही तक पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर पुलिस में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर अब सख्ती बढ़ने वाली है। एसपी अवधेश दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना सूचना कोई भी पुलिस पदाधिकारी या जवान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। चार घंटे तक चली बैठक, पुलिसिंग के हर पहलू की हुई समीक्षा गुरुवार की देर शाम पुलिस कार्यालय के सभागार में करीब चार घंटे तक समीक्षा बैठक चली। बैठक में पुलिस अनुमंडल सदर-वन के अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष शामिल हुए।

इस दौरान कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। लंबित कांडों के निष्पादन, गिरफ्तारी, वारंट और अनुसंधान की गुणवत्ता पर भी अधिकारियों से जवाब लिया गया। बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई एसपी ने बैठक में साफ कर दिया कि पुलिस अफसर से लेकर सिपाही तक बिना सूचना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी पदाधिकारियों और जवानों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहने का निर्देश दिया गया।

पुलिसिंग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। आदेश के एक सप्ताह के भीतर कोर्ट पहुंचाना होगा आरोपपत्र बैठक में लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर एसपी ने विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर आरोपपत्र कोर्ट में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए।