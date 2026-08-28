भोजपुर SP का सख्त फरमान! बिना सूचना जिला मुख्यालय छोड़ने पर पुलिस अफसर से सिपाही तक पर होगी कार्रवाई
एसपी अवधेश दीक्षित ने भोजपुर पुलिस में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बिना सूचना जिला ...और पढ़ें
HighLights
बिना सूचना जिला मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई।
लंबित मामलों के निष्पादन और गिरफ्तारी में तेजी लाएं।
पुलिसिंग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय बनाए रखें।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर पुलिस में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर अब सख्ती बढ़ने वाली है। एसपी अवधेश दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना सूचना कोई भी पुलिस पदाधिकारी या जवान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
चार घंटे तक चली बैठक, पुलिसिंग के हर पहलू की हुई समीक्षा
गुरुवार की देर शाम पुलिस कार्यालय के सभागार में करीब चार घंटे तक समीक्षा बैठक चली। बैठक में पुलिस अनुमंडल सदर-वन के अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष शामिल हुए।
इस दौरान कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। लंबित कांडों के निष्पादन, गिरफ्तारी, वारंट और अनुसंधान की गुणवत्ता पर भी अधिकारियों से जवाब लिया गया।
बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई
एसपी ने बैठक में साफ कर दिया कि पुलिस अफसर से लेकर सिपाही तक बिना सूचना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी पदाधिकारियों और जवानों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहने का निर्देश दिया गया।
पुलिसिंग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश के एक सप्ताह के भीतर कोर्ट पहुंचाना होगा आरोपपत्र
बैठक में लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर एसपी ने विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर आरोपपत्र कोर्ट में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए।
कांडों के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के साथ समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा गया। देरी और लापरवाही को लेकर अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
गिरफ्तारी और वारंट निष्पादन पर भी कसेगा शिकंजा
एसपी ने गिरफ्तारी और लंबित वारंट के मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी और वारंट निष्पादन में तेजी लाई जाए।
लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर जमीन पर भी दिखना चाहिए।
SP का साफ संदेश- तय मापदंडों पर खरा उतरना होगा
एसपी अवधेश दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिसिंग के हर स्तर पर तय मापदंडों का पालन करना होगा।
जनसेवा को अधिक प्रभावी बनाने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों और जवानों को जिम्मेदारी, पारदर्शिता और बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। अब भोजपुर पुलिस में अनुशासन से लेकर कांडों के निष्पादन तक हर स्तर पर सख्ती देखने को मिल सकती है।