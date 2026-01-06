Language
    भोजपुर में बालू देगा रोजगार, भरेगा सरकार का खजाना; कब शुरू होगा खनन? 17 बालू घाटों की 2.5 अरब में नीलामी

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:33 PM (IST)

    भोजपुर जिले में राजस्व और रोजगार सृजन के लिए 17 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 जनवरी से टेंडर डाउनलोड और 28 जनवरी तक निविदा जमा होगी, ...और पढ़ें

    सोन नदी के 12 घाट होंगे नीलाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में राजस्व वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में खनन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

    जिले के 17 बालू घाटों के नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 6 जनवरी से टेंडर के कागजात डाउनलोड किए जाने के निविदा डालने का कार्य शुरू हो गया है, जो 28 जनवरी तक चलेगा।

    इन बालू घाटों की ऑनलाइन नीलामी पांच फरवरी को की जाएगी। खनन विभाग के अनुसार इस बार जिले में सोन नदी के 12 बालू घाट और गंगा नदी के पांच बालू घाट नीलामी के लिए चयनित किए गए हैं।

    इन सभी घाटों की कुल नीलामी राशि लगभग 2.55 अरब रुपये (ढाई अरब से अधिक) आंकी गई है। नीलाम होने वाले बालू घाटों का कुल क्षेत्रफल लगभग 450 हेक्टेयर  है, जो जिले के लिए राजस्व और रोजगार दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

    बालू घाटों की नीलामी से जहां सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, वहीं इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में मिलेगा।

    खनन कार्य शुरू होने के बाद ट्रैक्टर, ट्रक, नाव, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा और परिवहन से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

    खासकर नदी तटवर्ती इलाकों के युवाओं के लिए यह नीलामी आजीविका का बड़ा साधन बन सकती है। खनन विभाग का मानना है कि बालू घाटों की नीलामी से जिले की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।

    निर्माण कार्यों के लिए बालू की कम दामों में उपलब्धता आसान होगी और स्थानीय बाजार में स्थिरता आएगी। साथ ही, नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग विकास योजनाओं में किया जाएगा, जिससे जिले के समग्र विकास को बल मिलेगा।

    सात सरेंडर किए गए नए बालू घाट टेंडर में हुए शामिल

    भोजपुर जिले में इस बार सात नए बालू घाट टेंडर के लिए शामिल किए गए हैं, जो विगत कई माह पहले ठेकेदार के द्वारा सरेंडर किया गया था।

    इन सभी बालू घाटों पर ठेकेदार को घाटा लग रहा था, जिस कारण इसे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। इसमें ये सभी नए बालू घाट संख्या तीन, पांच, ग्यारह, 22ए, 22सी, 39 और 41ए शामिल हैं।

    77 हेक्टेयर में फैले केवल सारीपुर घाट की कीमत है 33 करोड़ 

    जिले में इस बार जिन 17 बालू घाटों की नीलामी होनी है। उनके रकबा और मिनिमम मूल्य पर नजर डाले तो सबसे कीमती बालू घाट घाट संख्या 11 है।

    ये बालू घाट सारीपुर बचरी नारायणपुर के पास स्थित हैं। इसकी कीमत रिकॉर्ड 32.93 करोड़ होने के साथ यह अकेले 77 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ सबसे बड़ा बालू घाट है। 

    17 बालू घाटों की होगी नीलामी, मिलेगा राजस्व और रोजगार 

    जिले में फिर पांच फरवरी को विभाग और डीएम के निर्देश पर 17 बालू घाटों की नीलामी की जा रही है। इन बालू घाटों के नीलाम होने से एक तरफ जहां विभाग को राजस्व मिलेगा वहीं दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
    - कुमार गौरव, जिला खनन पदाधिकारी, भोजपुर