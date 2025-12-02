जागरण टीम, आरा/संदेश। Ara News: भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र अन्तर्गत नासरीगंज–सकड्डी स्टेट हाइवे पर संदेश टोला के समीप मंगलवार की सुबह अनियंत्रित बालू लदे ट्रक ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतका 29 वर्षीय ज्ञानती देवी मूल रूप से संदेश के अखगांव गांव निवासी रंजीत कुमार की पत्नी थी। सड़क पार करते समय हुआ हादसा वर्तमान में सिरकीचक गांव में घर बनाकर रहती थी। हादसे का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ज्ञानती देवी सुबह करीब 9:40 बजे अपने पति रंजीत कुमार के साथ संदेश बाजार पर दवा लेने आई थीं।

सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला के सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आक्रोशित स्वजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए तथा नासरीगंज–सकड्डी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वे पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, ट्रक चालक की तुरंत गिरफ्तारी और सड़क पर गति नियंत्रण की व्यवस्था की मांग कर रहे थे।

ग्रामीणों का कहना था कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित ग्रामीण उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। लगभग दो घंटे तक सड़क जाम रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस की लगातार समझाने के बाद लोगों को शांत कराया गया और जाम हटाया गया।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत उदवंतनगर थाना क्षेत्र के आरा–अरवल मार्ग पर बेलाउर बंगाला के पास सोमवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के बलुहिया मोती टोला निवासी स्व. भुअर राम के 22 वर्षीय पुत्र विकास राम के रूप में हुई है।मृतक के चाचा शिव बच्चन ने बताया कि विकास सोमवार शाम करीब सात बजे उनसे 20 रुपये लेकर घर से निकला था।

इसी दौरान यह हादसा घट गया। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों और पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है।सूचना के बाद स्वजन आरा सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह पहुंचे, जहां शव देखकर उसकी पहचान की।