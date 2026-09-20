आरा की शिक्षिका को शादी का झांसा देकर 3.65 लाख ठगे, जांच में सामने आया 50 से ज्यादा महिलाओं से संपर्क

जागरण संवाददाता, आरा। शादी का झांसा देकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले साइबर ठग को भोजपुर जिले के आरा साइबर थाना की पुलिस ने खगड़िया जिले से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के चौथम गांव निवासी करीब 30 वर्षीय बरूण कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने मोबाइल भी जब्त कर लिया है। जिसमें कई लड़कियाें के संपर्क नंबर मिले है। इसकी जानकारी शनिवार की देर शाम साइबर डीएसपी रौशन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

50 से अधिक महिलाएं थीं निशाने पर

डीएसपी के अनुसार, आरोपित ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट समेत वाट्सएप और फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवती से संपर्क साधा और शादी का झांसा देकर ठगी की।

वह खुद को पटना सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी बताता था। पुलिस के अनुसार, मूल रूप से पटना निवासी युवती भोजपुर जिले में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है।

इधर, शिक्षिका ने 12 अगस्त 2026 को आरा साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिक्षिका की मार्च 2026 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से बरूण से पहचान हुई थी।

खुद को सचिवालय का अधिकारी बताता था आरोपित

आरोप है कि शादी का भरोसा देकर आरोपित ने अलग-अलग तरीके से उनसे करीब 3.65 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली।

शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। साक्ष्यों की पुष्टि के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर साइबर डीएसपी रौशन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने खगड़िया जिले में छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपित पहले से शादीशुदा, एक बच्चे का पिता भी

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपित बरूण कुमार ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने बताया कि वह मैट्रिमोनियल वेबसाइट, वाट्सएप और फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं और युवतियों से संपर्क करता था।