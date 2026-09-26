पहले पिता पकड़े गए, अब बेटे की बारी; भोजपुर में उसी किराना दुकान से पुलिस ने बरामद किया 8.760 किलो गांजा

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में किराना दुकान की आड़ में गांजा की खरीद-बिक्री किए जाने का पुलिस ने राजफाश किया है।

पीरो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनैनी छलका स्थित एक किराना दुकान में छापेमारी कर आठ किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया।

मौके से डिजिटल तराजू व मोबाइल भी मिला। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित सिकरहटा थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव निवासी अमित ठाकुर है।

दो वर्षों से बेच रहा था गांजा

इसकी जानकारी पीरो एसडीपीओ कन्हैया कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी।उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मनैनी छलका स्थित अमित ठाकुर की किराना दुकान में गांजा छिपाकर उसकी खरीद-बिक्री की जा रही है।

सूचना के सत्यापन के बाद एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर एसडीपीओ कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पीरो अंचलाधिकारी व पुलिस बल की टीम ने दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आठ किलो 760 ग्राम गांजा, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में अमित ने पुलिस को बताया कि वह सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति से गांजा लेकर करीब दो वर्षों से उसकी खरीद-बिक्री कर रहा था।