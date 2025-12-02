Bhojpur News: बिहिया नगर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने को लेकर दिनभर हुआ हंगामा

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। बिहिया नगर के राजा बाजार में मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला। अभियान की शुरुआत बिहिया–बिहटा मुख्य सड़क पर धरहरा के पास से की गई, जिसके बाद बाजार क्षेत्र में दिनभर अफरा-तफरी और बहस-तकरार का माहौल बना रहा।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही राजा बाजार का मुख्य चौक कुछ ही देर में लगभग पूरी तरह खाली हो गया। अभियान के दौरान सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब लोगों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाना शुरू किया।

कई स्थानों पर लोग एक-दूसरे के टिन शेड दिखा कर हटवाने की मांग करते नजर आए। इस कारण मौके पर बकझक का बाजार गर्म रहा। दुकानदारों का कहना था कि कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए, जबकि प्रशासन बार-बार घोषणा कर रहा था कि किसी भी स्तर पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। कई लोगों ने कहा कि पहले मापी होना चाहिए तब अतिक्रमण हटाना चाहिए।प्रशासन बिना मापी कराए मनमानी अतिक्रमण हटा रहा है। एक तरफ से अतिक्रमण हटाना शुरू होते ही राजा बाजार चौक और आरओबी के नीचे फुटपाथी दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति रही। देखते ही देखते यह क्षेत्र अपने आप खाली हो गया।