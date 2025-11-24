Language
    Bhojpur News: भोजपुर में सातवीं लघु सिंचाई गणना धीमी, 25 दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    भोजपुर जिले में सातवीं लघु सिंचाई गणना की गति धीमी है, जिसे 25 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिला प्रशासन ने सभी जल संरचनाओं का सर्वे कर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह गणना कृषि विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। लापरवाही बरतने पर कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसान सर्वे से तालाबों और आहरों के पुनर्जीवन की उम्मीद कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में सातवीं लघु सिंचाई एवं द्वितीय जल निकाय गणना की रफ्तार अभी तक अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। विधानसभा चुनावों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण फील्ड स्तर पर गणना कार्य काफी धीमा पड़ा है, जिसके चलते निर्धारित समय सीमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 25 दिसंबर तक हर हाल में जिले के सभी पंजीकृत एवं अपंजीकृत ट्यूबवेल, तालाब, आहर, पोखर, कुआं, लघु जलाशय तथा अन्य जल संरचनाओं का सर्वे कर फाइनल डेटा उपलब्ध कराया जाए।

    लघु सिंचाई गणना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कृषि आधारित जिले भोजपुर के लिए विकास योजनाओं की नींव है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार यह तय करती है कि किन क्षेत्रों में अतिरिक्त जल संरचनाओं की जरूरत है, कहां मरम्मत कार्य होना चाहिए, और किन पंचायतों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

    यदि गणना समय पर पूरी नहीं होती, तो न सिर्फ योजनाओं में विलंब होता है बल्कि राज्य सरकार से मिलने वाला आवश्यक बजट भी प्रभावित होता है। सूत्रों के अनुसार कई प्रखंडों में गणना कर्मियों की तैनाती तो की गई है, लेकिन औचक निरीक्षण में कुछ जगह प्रगति बेहद कम पाई गई है।

    डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायती राज कर्मियों एवं कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे दैनिक रिपोर्टिंग करें और फील्ड निरीक्षण को प्राथमिकता दें। दूसरी तरफ जिले के किसान भी इस सर्वे से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।

    उनका मानना है कि यदि सही तरीके से गणना हो जाए, तो सरकार उन तालाबों और आहरों को पुनर्जीवित कर सकती है जो वर्षों से उपेक्षित पड़े हैं। जल संरक्षण और लघु सिंचाई संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण से जिले की कृषि और खेती को नई दिशा मिल सकती है।

    जिले के कई अनुमंडलों में अब रफ्तार पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि फाइनल रिपोर्ट समय पर सरकार को भेजी जा सके और आने वाले वित्तीय वर्ष में भोजपुर को नई सिंचाई परियोजनाओं का लाभ मिल सके। प्रशासन का दावा है कि यदि सभी विभाग तालमेल से काम करें, तो लक्ष्य समय पर हासिल किया जा सकता है।

    जिले में 10 हजार से ज्यादा है लघु सिंचाई के स्रोत

    भोजपुर जिले में लघु सिंचाई के स्रोतों की संख्या लगभग 10 हजार से ज्यादा है। इन सभी की मिट रही पहचान गणना के बद सामने आते ही सरकार उसे अतिक्रमण मुक्त करने के साथ उसका विकास कराएगी ताकि सिंचाई के साधन और सतही जलस्तर बढ़ सके। किसानों के हक में सरकार कृषि कार्य को प्राथमिकता दे रही है।

    लघु सिंचाई गणना तेजी से कराने का हो रहा प्रयास

    भोजपुर जिले में सातवीं लघु सिंचाई गणना और दूसरी जल निकाय गणना तेजी से कराने का प्रयास चल रहा है। डीएम का आदेश 25 दिसंबर तक इसे हर हाल में पूरा कराने का है। गणना होने के बाद इन सभी स्रोतों की विकास के लिए प्रशासन और सरकार मिलकर कार्य करेंगे। - मदन नारायण सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर