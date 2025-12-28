भोजपुर में फायरिंग, जमीन विवाद में बदमाशों ने युवक को गोली मारी

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के छोटका चंदा गांव में रविवार की दोपहर हथियार बंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी।

घायल युवक 23 वर्षीय विनोद कुमार छोटका चंदा गांव निवासी शिव भजन राय का पुत्र है। गोली बाएं पैर के जांघ के भाग में लगी है। इलाज के लिए कोईलवर पीएचसी में भर्ती कराया गया है।

नामजद लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। रात में बड़े भाई से भी वाद-विवाद हुआ था। जिसे लेकर गोली मारने का आरोप है।

इस घटना को भूमि विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना दोपहर बाद करीब ढाई बजे की है।

कोईलवर में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, आरा भेजा जा रहा है।

