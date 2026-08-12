भोजपुर में 10 हजार डॉक्टर-कर्मियों का वेतन फंसा, बायोमेट्रिक हाजिरी बनी वजह; डीएम की सख्ती का असर
भोजपुर जिले में बायोमेट्रिक हाजिरी रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण करीब दस हजार चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन फंस गया है। ...और पढ़ें
HighLights
भोजपुर में 10 हजार स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन बायोमेट्रिक के कारण रुका।
बायोमेट्रिक हाजिरी रिपोर्ट उपलब्ध न होने से भुगतान प्रक्रिया बाधित।
डीएम के निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में लागू करने में चुनौती।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर प्रशासन की सख्ती का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य विभाग पर पड़ा है।
बायोमेट्रिक हाजिरी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में तैनात करीब दस हजार चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मियों का वेतन फंस गया है।
जबकि जिले के अन्य साढ़े तीन दर्जन विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक व्यवस्था के अनुरूप हाजिरी बनाकर अपना वेतन प्राप्त कर चुके हैं।
डीएम की सख्ती का दिखने लगा असर
स्वास्थ्य विभाग से अब तक अपेक्षित बायोमेट्रिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।
दरअसल, डीएम तनय सुल्तानिया ने पिछले माह ही सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर ही मान्य होगी।
बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मी का वेतन रोकने का आदेश दिया गया था। डीएम के निर्देश के बाद अधिकांश विभागों ने व्यवस्था को अपनाते हुए हाजिरी और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित कर लिया।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अब भी बड़ी संख्या में डाक्टर और कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरा सदर अस्पताल के अलावा जिले के सभी प्रखंडों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रभावी ढंग से लागू करना है।
कौन किस समय आ रहा अब इसकी भी होगी माॅनीटरिंग
बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से अब कागज या मैनुअल हाजिरी के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराने की गुंजाइश कम होगी।
इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि कौन कर्मी निर्धारित समय पर स्वास्थ्य संस्थान पहुंच रहा है और कौन नियमित रूप से अनुपस्थित रह रहा है।
खासकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों और कर्मियों की उपस्थिति को लेकर अक्सर उठने वाले सवालों का भी तकनीकी तरीके से जवाब मिल सकेगा।
बायोमेट्रिक अनिवार्य होने से मनमानी पर लगेगी रोक
बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चली आ रही मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद है।
अब तक कुछ चिकित्सकों और कर्मियों के सप्ताह में एक-दो दिन ही ड्यूटी पर आने अथवा कई-कई दिनों तक अनुपस्थित रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
बायोमेट्रिक व्यवस्था में प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिससे अनुपस्थिति और ड्यूटी के समय का रिकॉर्ड आसानी से देखा जा सकेगा।
तय होगी जिम्मेवारी दोषी ही फंसेंगे
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्था लागू होने से किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की लापरवाही का खामियाजा छोटे कर्मियों को भुगतने की स्थिति भी समाप्त हो सकती है।
यदि किसी संस्थान में बायोमेट्रिक मशीन, कनेक्टिविटी या रिपोर्टिंग की व्यवस्था में कमी है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी आसान होगा। वहीं, जानबूझकर हाजिरी नहीं बनाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।