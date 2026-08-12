भोजपुर में 10 हजार डॉक्टर-कर्मियों का वेतन फंसा, बायोमेट्रिक हाजिरी बनी वजह; डीएम की सख्ती का असर

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर प्रशासन की सख्ती का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य विभाग पर पड़ा है।

बायोमेट्रिक हाजिरी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में तैनात करीब दस हजार चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मियों का वेतन फंस गया है।

जबकि जिले के अन्य साढ़े तीन दर्जन विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक व्यवस्था के अनुरूप हाजिरी बनाकर अपना वेतन प्राप्त कर चुके हैं।

डीएम की सख्‍ती का द‍िखने लगा असर

स्वास्थ्य विभाग से अब तक अपेक्षित बायोमेट्रिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।

दरअसल, डीएम तनय सुल्तानिया ने पिछले माह ही सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर ही मान्य होगी।

बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मी का वेतन रोकने का आदेश दिया गया था। डीएम के निर्देश के बाद अधिकांश विभागों ने व्यवस्था को अपनाते हुए हाजिरी और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित कर लिया।

लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अब भी बड़ी संख्या में डाक्टर और कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरा सदर अस्पताल के अलावा जिले के सभी प्रखंडों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रभावी ढंग से लागू करना है।