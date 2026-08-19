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भोजपुर को मिला नया SP, 23 महीने बाद राज का तबादला; अब अवधेश दीक्षित संभालेंगे कमान

By Deepak Singh Edited By: vyas Chandra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:59 AM (IST)

भोजपुर एसपी के रूप में आईपीएस राज का 23 महीने का कार्यकाल चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें कई गंभीर आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ। अब आईपीएस राज को रोहतास की कमान सौंपी गई है।

भोजपुर एसपी अवधेश दीक्ष‍ित और निवर्तमान पुल‍िस अधीक्षक राज। फाइल

भोजपुर एसपी अवधेश दीक्ष‍ित और निवर्तमान पुल‍िस अधीक्षक राज। फाइल

HighLights

  1. आईपीएस राज का 23 महीने का कार्यकाल चुनौतियों भरा रहा।

  2. तनिष्क लूटकांड समेत कई गंभीर मामलों का हुआ खुलासा।

  3. आईपीएस अवधेश दीक्षित बने भोजपुर के नए एसपी।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के एसपी आईपीएस अधिकारी राज का बतौर पुलिस अधीक्षक करीब 23 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा।

उन्होंने 15 सितंबर 2024 को भोजपुर के 107वें एसपी के रूप में कमान संभाली थी। इस दौरान उन्हें तनिष्क आभूषण शोरूम लूटकांड समेत कई गंभीर आपराधिक घटनाओं की चुनौती का सामना करना पड़ा था।

उपलब्‍ध‍ियों के साथ चुनौत‍ियों का भी सामना 

हालांकि, पुलिस ने अधिकांश गंभीर मामलों का सफल उद्भेदन करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके नेतृत्व में मिनी गन फैक्ट्री समेत करीब तीन सौ अवैध हथियारों और दो गुना कारतूस की बरामदगी हुई।

एसपी राज के कार्यकाल में करीब चार पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हुईं। इनमें सिर्फ एक मुठभेड़ को लेकर विवाद भी सामने आया, जिसमें एसटीएफ की भूमिका पर सवाल उठे।

नौ मार्च मार्च 2025 की शाम जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला के समीप पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान हुई मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर छोटू मिश्रा मारा गया था।

10 मार्च 2025 को आरा शहर के शीश महल चौक स्थित आभूषण शोरूम में लूट की बड़ी वारदात हुई थी। घटना के बाद पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई।

इसमें सारण जिले के विशाल गुप्ता और कुणाल गोली लगने से घायल हो गए थे। इस कांड का उद्भेदन भी कर लिया गया। अब तबादले के बाद आइपीएस राज को रोहतास जिले की कमान सौंपी गई है।

आइपीएस अवधेश दीक्षित बने भोजपुर जिले के 108वें नए एसपी

भोजपुर जिले के 108वें एसपी के रूप में 2019 बैच के आइपीएस अधिकारी अवधेश दीक्षित की तैनाती की गई है। वर्तमान में वे पुलिस मुख्यालय में कार्मिक एसपी-वन के पद पर सेवा दे रहे थे।

तबादले के बाद अब उन्हें भोजपुर जिले की कमान सौंपी गई है। नवनियुक्त एसपी दीक्षित इससे पहले गोपालगंज और लखीसराय जिले में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उनकी पत्नी काम्या मिश्रा भी 2019 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रही थी। उन्होंने वर्ष 2025 में पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। 

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