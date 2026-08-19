भोजपुर को मिला नया SP, 23 महीने बाद राज का तबादला; अब अवधेश दीक्षित संभालेंगे कमान

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के एसपी आईपीएस अधिकारी राज का बतौर पुलिस अधीक्षक करीब 23 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा।

उन्होंने 15 सितंबर 2024 को भोजपुर के 107वें एसपी के रूप में कमान संभाली थी। इस दौरान उन्हें तनिष्क आभूषण शोरूम लूटकांड समेत कई गंभीर आपराधिक घटनाओं की चुनौती का सामना करना पड़ा था।

उपलब्‍ध‍ियों के साथ चुनौत‍ियों का भी सामना

हालांकि, पुलिस ने अधिकांश गंभीर मामलों का सफल उद्भेदन करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके नेतृत्व में मिनी गन फैक्ट्री समेत करीब तीन सौ अवैध हथियारों और दो गुना कारतूस की बरामदगी हुई।