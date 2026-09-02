भोजपुर में गोलीकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर उतरे ग्रामीण, आरा-सासाराम मेन रोड किया जाम
भोजपुर के गड़हनी में गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा-सासाराम मुख्य मार्ग जाम कर ...और पढ़ें
HighLights
गोलीकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम की।
आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन।
पुलिस के 48 घंटे में गिरफ्तारी के आश्वासन पर जाम समाप्त।
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के गड़हनी में गोलीकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को आरा-सासाराम मुख्य मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया।
नगर पंचायत गड़हनी के ध्यान टोला के ग्रामीणों ने बागर मोड़ के समीप सड़क पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई।
एक घंटे तक मेन रोड जाम रहने से लगी वाहनों की कतार
करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
बताया जाता है कि चरपोखरी थाना क्षेत्र के ध्यान टोला निवासी सोनू कुमार को गड़हनी ब्लाक मोड़ के समीप मंगलवार को नामजद आरोपितों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था।
घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश था। बुधवार को ग्रामीण आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
जख्मी सोनू कुमार के भाई बिट्टू कुमार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण नामजद आरोपितों ने उनके भाई को गोली मार दी। ग्रामीणों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
48 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन
सड़क जाम की सूचना मिलने पर चरपोखरी थानाध्यक्ष रविशंकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को नामजद आरोपितों की 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। इसके बाद आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर यातायात बहाल हो सका।