भोजपुर आपदा से पहले सरकार की तैयारी, 1.43 लाख संभावित बाढ़ पीड़ितों की सूची बनी

जागरण संवाददाता, आरा। बाढ़ की आशंका के बीच भोजपुर जिला प्रशासन ने संभावित प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है। जिले के छह अंचलों में अब तक 1,43,117 संभावित बाढ़ प्रभावित लाभुकों की सूची संपूर्ति पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है।

सूची अपडेट होने के बाद आपदा की स्थिति में पात्र लाभुकों को मुआवजा अथवा सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजना आसान होगा। हालांकि, प्रशासन की इस तैयारी के बीच 7,055 लाभुकों का मामला अभी पेंडिंग है। समय रहते इन मामलों का निष्पादन नहीं हुआ तो संबंधित लोग आपदा की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि से वंचित हो सकते हैं।

संपूर्ति पोर्टल पर सबसे अधिक 53,680 लाभुकों का डाटा शाहपुर अंचल में अपडेट किया गया है। यहां अभी 1,362 मामले पेंडिंग हैं। वहीं बड़हरा में 43,469 लाभुकों की सूची अपडेट हो चुकी है, जबकि पेंडिंग मामलों की संख्या जिले में सर्वाधिक 1,729 है। आरा अंचल में 33,764 लाभुक अपडेट हैं और 1,446 मामले लंबित हैं।

बिहिया में 6,992 लाभुकों का डाटा अपडेट किया गया है, जबकि 1,073 मामले पेंडिंग हैं। उदवंतनगर में 4,212 लाभुकों की सूची अपडेट की गई है और यहां 1,410 मामले लंबित हैं। वहीं कोईलवर में 1,000 लाभुकों का डाटा अपडेट हुआ है और महज 35 मामले पेंडिंग हैं।

आंकड़ों के अनुसार, बड़हरा के बाद उदवंतनगर, आरा और शाहपुर में भी बड़ी संख्या में पेंडिंग मामलों का निष्पादन किया जाना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार पेंडिंग मामलों में बैंक खाता, आधार, नाम अथवा अन्य आवश्यक विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में उसे दुरुस्त कराया जाएगा। इसके बाद पात्र लाभुकों का भुगतान प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

आपदा एडीएम कमर आलम ने बताया कि सभी से जल्द से जल्द सात हजार की सूची में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि बाढ़ प्रभावित होने वाले सभी पात्र परिवारों का डाटा पहले से दुरुस्त रहे, ताकि आपदा के समय राहत पहुंचाने में अनावश्यक विलंब नहीं हो।

पीएमएफएस में अटके मामलों का होगा सुधार पेंडिंग मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला आपदा शाखा ने सभी छह अंचलों के अंचल अधिकारियों को पत्र भेजा है। सीओ को पीएमएफएस में पेंडिंग अथवा रिजेक्ट लाभुकों की सूची की जांच कर आवश्यक सुधार कराने और उसे अविलंब आपदा शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत राशि भुगतान में तकनीकी अथवा दस्तावेजी त्रुटि बाधा न बने।