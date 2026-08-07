पटना के हास्टल में छात्रा ने पुलिस को बताई आपबीती, पिता पर दुष्कर्म का आरोप; आरा से आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के बयान के आधार पर नवादा थाना में आरोपित पिता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही है और वह इंटर की छात्रा है।

पटना के हास्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई पुलिस के अनुसार, छात्रा मूल रूप से बक्सर जिले की रहने वाली है। उसका परिवार पिछले कई वर्षों से आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है।

आरोपित पिता फेरी लगाकर प्लास्टिक का सामान बेचता है। छात्रा कुछ दिन पूर्व पढ़ाई के लिए पटना गई थी और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित एक हास्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरा भेजा मामला पटना में रहने के दौरान छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। सुल्तानगंज पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और संबंधित मामला नवादा थाना पुलिस को भेज दिया।