भोजपुर में मतगणना के लिए 2 BSF-1 CISF कंपनी तैनात, बाजार समिति परिसर में चाक-चौबंद सुरक्षा

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की सात विधानसभा सीटों की मतगणना 14 नवंबर को होनी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अंतिम चरण में हैं। बाजार समिति परिसर में मतगणना से ठीक दो दिन पूर्व बुधवार को तीन कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स आरा पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीनों कंपनियों को हित नारायण क्षत्रिय स्कूल, संजय गांधी कॉलेज और इंदु तपेश्वर महिला कॉलेज में ठहराया गया है। इनमें दो कंपनी बीएसएफ तथा एक कंपनी सीआईएसएफ शामिल है। वज्र गृह में पहले से ही थ्री लेयर अतिरिक्त सुरक्षा है।

जगह-जगह बैरियर लगाए इधर, मतगणना केंद्र की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। सड़कों पर जगह-जगह बैरियर लगाए गए हैं। मतगणना के दिन आम वाहनों की आवाजाही मतगणना स्थल की ओर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रमुख मार्गों को सील किया जाएगा, ताकि मतगणना स्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न जुटे।

ट्रैफिक व्यवस्था के तहत, न्यू पुलिस लाइन की ओर से आने वाले मार्ग में मिशन स्कूल ओवरब्रिज के पास, कतीरा की ओर से आने वाले रास्ते में कतीरा ओवरब्रिज के पास तथा जीरो माइल की दिशा से आने वाले मार्ग में धोबिघठवा के पास बैरियर लगाकर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।

पार्किंग की विशेष व्यवस्था प्रशासन उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठा रहा है। ओवरब्रिज के आसपास पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्रों को कई जोनों में विभाजित कर पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी।

सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी डीएम तनय सुल्तानिया और एसपी राज लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि मतगणना के दौरान पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। मतगणना कक्ष परिसर में सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। फुटेज रिकार्डिंग और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।