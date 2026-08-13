Ara News: आरा शहर की सूरत बदलने की कवायद तेज, धरहरा-बगवतपुर के बीच बनेगा वेंडिंग जोन

जागरण संवाददाता, आरा। शहर में सड़क, जल निकासी और यातायात व्यवस्था को तेजी से बेहतर बनाने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया (Bhojpur DM) ने चंदवा-बगवतपुर-धरहरा पथ के निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया।

करीब 7.5 किलोमीटर लंबी दोनों सड़कों के निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की जानकारी लेते हुए डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद खाली हुई भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से सड़क के दोनों छोर पर पौधरोपण कराने तथा क्षेत्र के सुंदरीकरण की दिशा में कार्रवाई करने को कहा।

इससे सड़क की खूबसूरती बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सड़क किनारे व्यवस्थित तरीके से कारोबार करने के लिए नगर निगम को आवश्यकतानुसार वेंडिंग जोन विकसित करने का निर्देश दिया गया। इससे सड़क पर बेतरतीब तरीके से लगने वाली दुकानों से होने वाले जाम पर अंकुश लगेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इसके बाद डीएम ने बामपाली-गिरजा मोड़-पकड़ी चौक पथ एवं नाला निर्माण और न्यू पुलिस लाइन के समीप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अलाइनमेंट-सी के कार्य का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क के आसपास मौजूद अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार हटाने का निर्देश दिया। उ