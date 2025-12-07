Language
    भोजपुर में जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनकर तैयार, लिफ्ट-लाइब्रेरी और किचन समेत ये सुविधाएं मौजूद 

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    भोजपुर में जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनकर तैयार हो गया है। इस केंद्र में लिफ्ट, लाइब्रेरी और किचन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह केंद्र पंचायत प् ...और पढ़ें

    DDC गुंजन सिंह। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए हाईटेक जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनकर तैयार हो गया है। अगले महीने निर्माण एजेंसी जिला पंचायती राज विभाग को हैंड ओवर कर देगी। छह करोड़ की लागत से बने जिले के पहले लिफ्ट वाले भवन में कई प्रकार की नई-नई सुविधाएं हैं।

    भोजपुर जिला परिषद के द्वारा हाईटेक जिला पंचायत संसाधन केंद्र जिला शिक्षा कार्यालय के परिसर में बनाया गया है। नाम मात्र के कुछ तकनीकी कार्यों को छोड़ सभी प्रकार के कार्य पूरा होने के साथ हाईटेक भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है। कई मायने में यह जिले का पहला भवन होगा जहां पर रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था होगी।

    इसके साथ ही पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के साथ आवासीय व्यवस्था भी रहेगा। भवन में ऊपर आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो उसके लिए पहली बार सरकारी भवन में लिफ्ट लगाया गया है।

    लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से बने इस भवन को जिला परिषद इस माह के अंत तक या नए वर्ष के पहले सप्ताह में इसे पंचायती राज विभाग को सौंप देगी।

    पंचायती राज विभाग को यह भवन मिलते ही जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों का जिला मुख्यालय में अपना आवासीय प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था हो जाएगा। मालूम हो इस तरह का भवन बिहार सरकार राज्य के सभी जिलों में बनवा रही है।

    हाई टेक सुविधाओं से लैस है जी प्लस टू भवन

    छह करोड़ रुपये की लागत से बना जी प्लस टू भवन पूरी तरह से हाईटेक है। एक तरफ जहां इसमें लिफ्ट लगा हुआ है। वहीं गेस्ट रूम, कॉमन रूम, बड़ा ट्रेनिंग हाल, मीडिया सेल, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, किचन और गार्ड रूम रहने के साथ महिला जनप्रतिनिधियों के लिए दो हॉस्टल और पुरुष जनप्रतिनिधियों के लिए तीन हॉस्टल बनाए गए हैं।

    बैठक प्रशिक्षण वर्कशॉप के लिए मिला आशियाना जिला मुख्यालय में किसी भी प्रकार के बड़े सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत मीटिंग-बैठक, प्रशिक्षण या किसी भी प्रकार का वर्कशॉप करने के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग कहीं नहीं है। इसके बन जाने से एक साथ कई प्रकार की समस्याओं का हल हो जाएगा। चुनाव या अन्य जरूरी कार्यों के समय इसमें एक साथ कई कोषांग भी आसानी से कार्य करेंगे।

    इस भवन से एक साथ मिलेंगी कई सुविधाएं

    जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनने से एक तरफ यहां पंचायत जनप्रतिनिधियों और इससे जुड़े पदाधिकारी- कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवासीय सुविधा मिलने लगेंगी वही बैठक, प्रशिक्षण, वर्कशॉप समेत अन्य सरकारी कार्यों के लिए भी इसका उपयोग होगा। हैंडओवर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। - गुंजन सिंह, DDC, भोजपुर