मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने विकास कार्यों का जायजा लेने आएंगे भोजपुर, तैयारी तेज

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के लिए जनवरी महीना विकास के लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन भोजपुर जिले का दौरा कर सकते हैं और जिले में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण व समीक्षा बैठक करेंगे। संभावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री के जिले में आगमन से पहले राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भोजपुर दौरा इस बात का संकेत दे रहा है कि सरकार जिले में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर गंभीर है। हाल के दिनों में राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल भोजपुर पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले में अफसरों के साथ बैठक कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने पर जोर दिया।

डीएम द्वारा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित तथा शिलान्यास की गई योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। सड़क, नगर विकास, ग्रामीण विकास, जल संसाधन और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस है। डीएम स्वयं नियमित बैठक कर निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करा रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले अधिकतम योजनाएं धरातल पर दिखाई दे सकें।

मुख्यमंत्री के शिलान्यास से जुड़ी सड़क परियोजनाएं जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई हैं। इनमें आरा शहर के लिए प्रस्तावित रिंग रोड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिंग रोड के निर्माण से जहां शहर के ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी, वहीं ड्रेनेज सिस्टम से बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जल-जीवन-हरियाली अभियान, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, राजस्व मामलों के निष्पादन, पेंशन योजनाओं और एससी-एसटी मोहल्लों में विशेष विकास शिविरों के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, कृषि कालेज, कन्या रत्न सम्मान योजना समेत सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की प्रगति पर भी प्रशासन की नजर है।

इन बड़ी योजनाओं पर तेज हुआ काम मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई कई बड़ी योजनाएं भोजपुर जिले की तस्वीर बदलने वाली हैं। आरा-छपरा पथ को बबुरा के रास्ते छह लेन करने का 105 करोड़ रुपये का कार्य प्रगति पर है। जीरो माइल से पातर तक सड़क चौड़ीकरण (33.89 करोड़) से शहर के प्रवेश मार्ग को नई पहचान मिलेगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत 87 करोड़ रुपये की लागत से नया संरेखण तैयार किया जा रहा है।

चंदवा से धरहरा तक नहर बांध पर पथ निर्माण के रूप में रिंग रोड (31.30 करोड़) तथा संदेश-अखगांव-कोईलवर नहर बांध पथ (18.43 करोड़) ग्रामीण और शहरी संपर्क को मजबूत करेगा। वामपाली से पकड़ी चौक तक सड़क चौड़ीकरण (53.94 करोड़) और आरा रेलवे स्टेशन से जज कोठी मोड़ तक पथ चौड़ीकरण (14.11 करोड़) से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

इसके साथ ही तरारी प्रखंड के देव स्थित सूर्य मंदिर परिसर का 14 करोड़ रुपये से विकास कार्य भी जिले की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम देगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के संभावित दौरे ने भोजपुर में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ा दी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री के सामने जिले की विकास वाली तस्वीर मजबूत और भरोसेमंद रूप में प्रस्तुत की जाए, ताकि भोजपुर को और बड़ी योजनाओं की सौगात मिल सके।