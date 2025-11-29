Language
    Bhojpur Crime: बन-ठन के स्‍कॉर्पियो से जा रहे थे बरात, पहुंचना पड़ा हवालात, आरा की घटना

    By Deepak Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:34 PM (IST)

    भोजपुर के आरा में पुलिस ने एक बारात जा रही स्कार्पियो को रोककर दो सवार को हवालात पहुंचा दिया। हथ‍ियार की सूचना पर वाहनों की चेकि‍ंग के दौरान स्‍कॉर्पियो रोकी गई। सवार बरात जा रहे थे। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    शराब के साथ दो गिरफ्तार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, आरा। Ara Crime: भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आरा-सासाराम स्टेट हाइवे पर उदवंतनगर के समीप शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान एक स्काॅर्पियाे से दो बोतल शराब बरामद की गई।

    स्काॅर्पियो सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों बरात जा रहे थ। साथ ही स्काॅर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली। प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    दोनों आरोपित तीयर थाना क्षेत्र के योगीबीर गांव के निवासी है। जानकारी के अनुसार तीयर थाना क्षेत्र के योगीबीर गांव के बराती शनिवार की देर शाम उदवंतनगर थाना क्षेत्र के डेम्हा गांव में जा रहे थे।

    गाड़ी पर कुल आठ लोग सवार थे। रास्‍ते में पुलिस चेक‍िंंग कर रही थी। दरअसल उदवंतनगर थाना पुलिस आरा-सासाराम हाइवे पर थाना के समीप अवैध हथियार व शराब बरामदगी को लेकर वाहन चेकिंग कर रही थी।

    चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरातियों की स्‍कॉर्पियो को भी रोका। तलाशी ली तो उसमें से 375 एमएल की शराब की दो बोतल बरामद की गई।

    इसके बाद पुलिस ने स्‍कॉर्पियो सवार सभी आठ बरात‍ियों को हिरासत में लिया। हालांक‍ि उनमें से दो के पास से ही शराब म‍िली। इसके बाद दो को गिरफ्तार कर अन्‍य को छोड़ दिया गया। 

    देसी शराब के साथ बाइक सवार दो धंधेबाज गिरफ्तार

    टाउन थाना क्षेत्र अन्तर्गत धरहरा के समीप पुलिस ने छापेमारी कर करीब 40 लीटर देसी शराब के साथ दो धंधेबाजों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपितों में चांदी थाना के खनगांव गांव निवासी सूरज कुमार एवं चांदी के खनगांव गांव निवासी लव कुमार शामिल हैं।

    पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है। इसे लेकर कांड अंकित किया गया है। दोनों प्लास्टिक के बोरा में शराब लेकर जा रहे थे।

    शराब धंधेबाज को छह वर्ष का कठोर कारावास

    करीब 657.36 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी एक मामले में प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीशसंदीप कुमार मिश्रा ने शनिवार को आरोपी चंदन कुमार को छह वर्ष की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।

    अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि एक सितम्बर 2023 को गुप्त सूचना मिलने पर खवासपुर ओपी के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रितेश कुमार दुबे ने शस्त्र बल के साथ खरवन टोला के पंचायत भवन के सामने सड़क से अंग्रेजी शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ा था।

    जिसमें रखे 657. 36 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ चालक उत्तरप्रदेश राज्य के बलिया जिला के फेफना थानान्तर्गत साकिन बहादुरपुर निवासी आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

    इसको लेकर प्राथमिकी कराई गई थी। अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रथम उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश श्री मिश्रा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी चंदन को सजा सुनाई। 