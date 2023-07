उदवंंतनगर के बेलाउर गांव से उदवंंतनगर पुलिस ने एक तस्कर को मादक द्रव्य हेरोइन और नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार कारोबारी लंबे समय से मादक द्रव्यों की तस्करी में संलिप्त था। आरोपी इसके पहले भी जेल जा चुका है। युवक की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके बैग से 386536 रुपये नकद और 5.22 ग्राम वजनी 11 पुड़िया हेरोइन मादक द्रव्य बरामद किया है।

सवा पांच ग्राम हेरोइन और करीब 4 लाख नकदी के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जागरण

भोजपुर, जागरण टीम: उदवंंतनगर के बेलाउर गांव से उदवंंतनगर पुलिस ने एक तस्कर को मादक द्रव्य हेरोइन और नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार कारोबारी लंबे समय से मादक द्रव्यों की तस्करी में संलिप्त था। आरोपी इसके पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की तड़के सुबह हत्या मामले के एक आरोपी को गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष अवधेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव पहुंची हुई थी। पुलिस छापेमारी करने के बाद लौट रही थी, तभी सड़क पर एक युवक पिट्ठू बैग लिए जा रहा था। युवक ने जैसे ही पुलिस की टीम को अपनी ओर आते देखा, वह भागने लगा। युवक को भागते देख पुलिस ने युवक का पीछा किया और खदेड़कर पकड़ लिया। युवक की पहचान थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव के शिव कुमार चौधरी उर्फ गोगा के रुप में हुई है। युवक की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके बैग से 3,86,536 रुपये नकद और 5.22 ग्राम वजनी 11 पुड़िया हेरोइन मादक द्रव्य बरामद किया है। इसके अलावा 230 ग्राम रबड़, 48 ग्राम अल्मुनियम क्वाइल, 100 पीस पेपर कटिंग और तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार गोगा लंबे समय से क्षेत्र में हेरोइन तस्करी में संलिप्त बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन तस्करी के मामले में इसके पहले भी जेल जा चुका है। छापेमारी दल में पुलिस अधिकारियों समेत पुलिस बल के कई जवान शामिल थे।

Edited By: Mohit Tripathi