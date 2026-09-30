जागरण संवाददाता, आरा। आय से अधिक संपत्‍त‍ि के मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बार रडार पर परिवहन विभाग का सब इंस्‍पेक्‍टर है।

पटना से आई आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने बुधवार की सुबह आरा शहर के अवधपुरी इलाके में भभुआ में पदस्थापित परिवहन विभाग के मोबाइल सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता के तीन मंजिला मकान पर छापेमारी की।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। टीम दस्तावेज समेत अन्य रेकर्ड खंगाल रही है।

इसी मामले में आर्थिक अपराध इकाई की एक अन्य टीम पटना जिले के दानापुर क्षेत्र के आंसुपुर स्थित फ्लैट नंबर 609 में भी जांच कर रही है।

(आरा स्‍थ‍ित आवास पर पहुंची पुल‍िस।)

सुबह सात बजे पहुंची छापेमारी टीम

बुधवार की सुबह सात बजे से अर्थिक अपराध इकाई की टीम अचानक अवधपुरी स्थित मकान पर पहुंची और परिसर को अपने कब्जे में लेकर तलाशी शुरू कर दी।

साथ में भोजपुर पुलिस की टीम भी है। टीम के अधिकारी मकान के कमरों और अन्य हिस्सों की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

इस दौरान जमीन और मकान से संबंधित कागजात, वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड समेत अन्य दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मकान परिसर में खड़ी इलेक्ट्रिक कार भी जांच के दायरे में है।

बताया जाता है कि अमित कुमार गुप्ता 2014 बैच के मोबाइल सब इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में भभुआ में पदस्थापित हैं। आरोप है कि सेवा में आने के बाद उन्होंने जमीन, मकान समेत बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति अर्जित की।