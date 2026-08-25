आरा-बलिया-छपरा की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार, महुली गंगा घाट पर बनेगा पक्का पुल

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। आरा, बलिया और छपरा के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करने वाली बहुप्रतीक्षित आरा-बलिया सड़क परियोजना का शिलान्यास आगामी 11 अक्टूबर को किया जाएगा। नवरात्र के प्रथम दिन प्रस्तावित कार्यक्रम को शाहाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कर्णछपरा के जिनबाबा स्थान पर होगा शिलान्यास समारोह बलिया के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने परियोजना के शिलान्यास की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

सिताब दियारा में जेपी को नमन के बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे नेता कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय नेता सबसे पहले सिताब दियारा पहुंचकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से बलिया जिले के कर्णछपरा के निकट जिनबाबा स्थान पहुंचेंगे, जहां सड़क परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। महुली गंगा घाट पर पक्के पुल से दूर होगी बड़ी बाधा प्रस्तावित परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 को बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग-922 से कर्णछपरा के रास्ते जोड़ने की तैयारी है। परियोजना का सबसे अहम हिस्सा महुली गंगा घाट पर पक्के पुल का निर्माण है। पुल बनने से आरा और बलिया के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित करने का रास्ता आसान होगा। सड़क संपर्क मजबूत होने से सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को मिलेगा बल आरा, बलिया और छपरा के बीच लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। गंगा पर स्थायी पुल के अभाव में लोगों को सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सड़क और पुल परियोजना पूरी होने से तीनों क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

व्यापार को गति, दूरी और यात्रा समय में आ सकती है कमी परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं की आवाजाही को बेहतर सड़क संपर्क मिल सकता है।

इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों के साथ रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। आरा-बलिया रेल परियोजना को लेकर भी तेज हुई उम्मीदें सड़क परियोजना के साथ आरा-बलिया रेल लाइन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि रेल परियोजना से संबंधित कागजी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आने वाले समय में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।