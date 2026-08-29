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देह व्यापार के मामले में घिरे VIP होटल की बिल्डिंग भी सवालों के घेरे में, चलेगा आरा नगर निगम का डंडा?

By Ritesh Chaurasia Edited By: vyas Chandra
Updated: Sat, 29 Aug 2026 02:34 PM (IST)

आरा के वीआईपी होटल में देह व्यापार के साथ-साथ भवन निर्माण नियमों का भी गंभीर उल्लंघन सामने आया है, जहां ...और पढ़ें

नवादा थाना के पास सड़क पर बना चार मंज‍िला होटल। जागरण

नवादा थाना के पास सड़क पर बना चार मंज‍िला होटल। जागरण

HighLights

  1. वीआईपी होटल में G+2 की जगह G+4 का अवैध निर्माण।

  2. बिना स्वीकृत नक्शे के आवासीय भवन में व्यावसायिक उपयोग।

  3. नगर निगम अन्य अवैध व्यावसायिक इमारतों की भी जांच करेगा।

जागरण संवाददाता, आरा। शहर के प्राइम लोकेशन पर नवादा थाना के समीप जिस वीआईपी होटल में देह व्यापार के संचालित होने का मामला सामने आया है, उसके भवन के मामले में भीे गभीर खुलासे हुए हैं।

होटल निर्माण भी नियमों की अनदेखी कर हुआ है। चढ़ावा चढ़ता गया और बिना अनुमति के होटल की ऊंचाई बढ़ती गई।

दरअसल, होटल को सील करने के बाद निर्माण से जुड़े फाइल को खंगालने के क्रम में पता वला कि भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित निर्माण मानकों का पालन नहीं किया गया। 

G+2 की अनुमत‍ि का भी उल्‍लंघन

भवन मालिक प्रहलाद गुप्ता उर्फ शिशु गुप्ता के नाम से संबंधित भवन का निर्माण किया गया है। आरोप है कि नगर निगम के प्रावधान के अनुसार उक्त स्थान पर जी प्लस-दो तक निर्माण की अनुमति होने की बात कही जा रही है, जबकि मौके पर जी प्लस- चार तक भवन का निर्माण कर दिया गया है।

ऐसे में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से जांच की जा रही है। शहर की अन्य व्यावसायिक इमारतें भी जांच के दायरे में वीआईपी होटल के मामले के साथ ही नगर निगम की नजर शहर की अन्य ऐसी इमारतों पर भी है, जहां आवासीय भवन के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायत है।

नगर निगम यह जांच कर सकता है कि किन भवनों में होटल, मॉल, दुकान, रेस्टोरेंट अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में उनका उपयोग आवासीय दर्ज है। नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य भवन निर्माण नियमों और संपत्ति कर के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है। 

नक्शा पास कराने को लेकर भी जांच 

नगर निगम सूत्रों के अनुसार भवन का नक्शा पास कराने से संबंधित रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है। निगम यह पता लगाने में जुटा है कि भवन निर्माण के पूर्व विधिवत नक्शा स्वीकृत कराया गया था या नहीं।

यदि बिना स्वीकृति के निर्माण पाया जाता है तो संबंधित भवन मालिक के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यह बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जिस स्थान पर पहले राहगीरों के लिए निगम के द्वारा पानी की टंकी बनी हुई थी, उसी जगह पर निर्माण कर भवन को विकसित किया गया।

इसके बाद निचले हिस्से में दुकानें और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई है। नगर निगम अब निर्माण की वैधता के साथ-साथ भवन के वास्तविक उपयोग की भी जांच करेगा। 

आवासीय दिखाकर व्यावसायिक गतिविधि का आरोप 

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू भवन के उपयोग को लेकर भी है। आरोप है कि भवन में होटल और दुकान जैसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के बावजूद सरकारी अभिलेखों में इसे व्यावसायिक उपयोग के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

भवन का उपयोग आवासीय श्रेणी में दिखाए जाने और जमीन मालिक के नाम से ही नगर निगम की रसीद कटने की बात कही जा रही है।

नगर निगम की ओर से संबंधित भवन की फाइल, नक्शा स्वीकृति, संपत्ति कर और भवन के वास्तविक उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि भवन निर्माण और उसके व्यावसायिक उपयोग में किन-किन नियमों का उल्लंघन हुआ है और उसी अनुरूप नियमों के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
अंजू कुमारी, नगर आयुक्त, आरा नगर निगम।