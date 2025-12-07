जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: अतिक्रमण हटाने के दौरान डीएम तनय सुल्तानिया की सक्रियता से शहर में दुकान बनाने व फुटकर विक्रेताओं को बसाने लिए अच्छी पहल की जा रही है। निगम की योजना के तहत नवादा थाने के पास एक आधुनिक वेंडिंग ज़ोन विकसित किया जाएगा, जहां फल, सब्जी, मांस-मछली विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित दुकानें बनेंगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नवादा थाना, पोस्ट ऑफिस, सरकारी बस स्टैंड और मिल रोड के आसपास फिलहाल अनियंत्रित तरीके से दुकानें लगने से यातायात बाधित होता है। ऐसे में इन सभी विक्रेताओं को एक ही जगह स्थानांतरित कर व्यवस्थित वेंडिंग ज़ोन तैयार किया जा रहा है।

फल और सब्जि‍यों की दुकानें आगे जबक‍ि मांस-मछली की पिछले हिस्‍से में रहेंगी। इलाके की संरचना को ध्यान में रखते हुए वेंडिंग ज़ोन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके तहत सामने की कतार में फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए साफ, सुथरा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।

उसके पीछे मांस और मछली बेचने वालों के लिए अलग लाइन तैयार होगी, ताकि बदबू व कचरे की समस्या आगे की दुकानों को प्रभावित न करे। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था से न सिर्फ विक्रेताओं को सुरक्षित और स्थायी स्थान मिलेगा, बल्कि ग्राहकों को भी एक ही परिसर में सभी जरूरी सामान साफ–सुथरे माहौल में मिल सकेगा।

सिंचाई विभाग की जमीन पर बनेगा कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित वेंडिंग ज़ोन सिंचाई विभाग की जमीन पर बनेगा। इस क्षेत्र के उपयोग के लिए नगर निगम द्वारा विभाग को पत्र भेजा गया है। फिलहाल डीएम तनय सुल्तानिया की स्वीकृति मिलने का इंतजार है।

अधिकारियों ने बताया कि जमीन के हस्तांतरण व उपयोग के लिए आवश्यक एनओसी की फाइल डीएम के पास भेजी जा रही है। डीएम से अनुमति मिलते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर निगम ने वेंडिंग ज़ोन का नक्शा और डिजाइन बनाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम, प्रवेश, निर्गम द्वार, कचरा निपटान, और विक्रेताओं के बैठने की जगहों को वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया गया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि वेंडिंग ज़ोन तैयार होने के बाद सड़क किनारे लगने वाली अनियमित दुकानों पर रोक लगेगी, यातायात सुचारु होगा इस क्षेत्र में सफाई और व्यवस्था बेहतर होगी। नगर निगम के अधिकारी के अनुसार यह प्रयास शहर को व्यवस्थित और ट्रैफिक, फ्री बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विक्रेताओं को भी अस्थायी दुकानें हटाए जाने की दिक्कतों से राहत मिलेगी और उनके व्यवसाय को स्थायी आधार मिलेगा।