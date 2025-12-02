Language
    Ara News: 143 करोड़ में 11 बालू घाटों की 23 दिसंबर को होगी नीलामी, 6 दिसंबर से ऑनलाइन डाले जाएंगे टेंडर

    By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    भोजपुर जिले में 143 करोड़ रुपये के 11 बालू घाटों की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। खनन विभाग ने नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए 6 दिसंबर से ऑनलाइ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में बालू की मात्रा और राजस्व वसूली बढ़ाने के सथ-साथ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए 143 करोड़ में सोन और गंगा के 11 बालू घाटों की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। उसके पहले छह दिसंबर से ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा होने का कार्य शुरू हो जाएगा।

    इसे लेकर जिला खनन विभाग के द्वारा भोजपुर जिले की वेबसाइट पर ऑनलाइन टेंडर अपलोड कर दिया गया है। उसके अनुसार जिले में सोन नदी के किनारे छह बालू घाट हैं, जिनमें बालू घाट संख्या छह, आठ, 10, 16, 17 और 19 तथा गंगा नदी के किनारे बालू घाट संख्या एक, थ्री ए, थ्री बी, फोर ए और फोर बी भी शामिल है।

    सोन नदी के छह बालू घाटों की न्यूनतम नीलामी राशि 134.73 करोड़ और गंगा नदी के पांच बालू घाटों की न्यूनतम नीलामी राशि 8.36 करोड़ रुपये तय की गई है। इससे ज्यादा बोली लगाने वाले को घाट चलाने के लिए दिया जाएगा। खनन विभाग और जिला प्रशासन इन सभी बालू घाटों की नीलामी के लिए छह दिसंबर से 18 दिसंबर तक ऑनलाइन कागजात जमा लेगा।

    इसके बाद इन सभी कागजातों की जांच करने के बाद ऑनलाइन 23 दिसंबर को ई-नीलामी की जाएगी। इन बालू घाटों की नीलामी हो जाने से एक तरफ जहां खनन विभाग को करोड़ों रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी तरफ बालू ठेकेदार के अलावे वाहन चालक और मालिक तथा मजदूर और बालू से जुड़े हुए गिट्टी, बालू, सीमेंट के दुकानदारों को रोजगार मिलेगा।

    252 हेक्टेयर में होगा 11 बालू घाटों का कारोबार

    जिन 11 बालू घाटों की नीलामी होगी, उनका कुल रकबा 252 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 72 हेक्टेयर में फैले सोन का बालू घाट संख्या 10 है। इसके बाद अन्य बालू घाट 37,18, 10, 20 और 33 हेक्टेयर में फैले हैं। गंगा नदी के बालू घाट 10 हेक्टेयर से लेकर 14 हेक्टेयर के रकबा में फैले हुए हैं। इस तरह सोन के छह घाट 190 हेक्टेयर में और गंगा के पांच घाट 62 हेक्टेयर में फैले हुए हैं।

    तेरहवीं बार हो रही ग्यारह बालू घाटों की नीलामी

    भोजपुर जिले में उपरोक्त 11 बालू घाटों की नीलामी 13वीं बार हो रही है। इसके पहले खनन विभाग के द्वारा 12 बार इसके नीलामी का प्रयास किया गया है, परंतु सफलता नहीं मिल पाई है। इसके पूर्व 2023 में दो बार और वर्ष 2024 में सात बार तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक तीन बार इसके प्रयास हो चुके हैं परंतु, किसी ठेकेदार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है।

    राजस्व की बढ़ोतरी के साथ सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार

    इस बार 11 बालू घाटों की नीलामी के लिए छह दिसंबर से 18 दिसंबर तक ऑनलाइन कागजात जमा किए जाएंगे। 23 दिसंबर को नीलामी होने के बाद एक तरफ जहां राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। - कुमार गौरव, जिला खनन पदाधिकारी, भोजपुर