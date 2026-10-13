आरा में रेलवे ट्रैक पार करने का झंझट खत्म, पूर्वी गुमटी पर लाइट आरओबी चालू; 52 गांवों को राहत

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। आरा जंक्शन की पूर्वी गुमटी के पास रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ट्रैक पार कर एक ओर से दूसरी ओर जाने की मजबूरी अब काफी हद तक खत्म होने जा रही है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत नवनिर्मित लाइट रोड ओवरब्रिज (आरओबी) को दुर्गा पूजा के मद्देनजर आम नागरिकों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है।

इससे स्थानीय लोगों के साथ रेल यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। अब लोग बाइक, साइकिल और पैदल इस पुल से आ-जा सकेंगे। खास बात यह है कि पूर्वी गुमटी के आसपास की करीब 52 गांवों की आबादी को इस रास्ते से लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पुल पर बड़े वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई है। पटरी पार करने की मजबूरी से मिलेगी निजात पूर्वी गुमटी के आसपास रहने वाले लोगों को अब तक रेलवे ट्रैक पार कर आवागमन करना पड़ता था। इससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता था। ट्रेन के आने-जाने के दौरान थोड़ी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। त्योहारों के समय लोगों की आवाजाही बढ़ने से परेशानी और बढ़ जाती थी। अब लाइट आरओबी चालू होने से लोगों को सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता मिल गया है। इससे रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। बाइक, साइकिल और पैदल चलने वालों को मिलेगी सुविधा नवनिर्मित पुल को आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खोला गया है। इस पर मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल आवागमन किया जा सकेगा। हालांकि, टोटो, जुगाड़ गाड़ी और अन्य बड़े वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं है। ऐसे में लोगों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही इसका इस्तेमाल करना होगा। पुल चालू होने से स्थानीय लोगों को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होगा। 52 गांवों की आबादी को जोड़ने में निभाएगा अहम भूमिका पूर्वी गुमटी के पास बना लाइट आरओबी आसपास के करीब 52 गांवों और आबादी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे स्थानीय नागरिकों को दैनिक आवागमन में सहूलियत मिलेगी। खासकर उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर जाने के लिए अक्सर इस मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेहतर आवागमन से स्थानीय संपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। दशहरा में बढ़ेगी आवाजाही, लोगों को मिलेगी राहत दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान बाजारों, पूजा स्थलों और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे समय में पूर्वी गुमटी के पास आरओबी का चालू होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों को आवागमन का वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक पार करने के बजाय पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे ट्रैक पार किया तो हो सकती है कार्रवाई रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करना खतरनाक है और नियमों के तहत इस पर कार्रवाई व जुर्माने का प्रावधान है। ट्रेन के अचानक आने पर संभलने का मौका नहीं मिल सकता, जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए लोगों को निर्धारित रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। लाइट आरओबी का उद्देश्य भी लोगों को रेलवे ट्रैक पार करने के जोखिम से बचाना है।

रेलवे ने सुरक्षित रास्ते के इस्तेमाल की अपील की दानापुर रेल मंडल के वरीय वाणिज्य पदाधिकारी अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि दशहरा पर्व को देखते हुए आम नागरिकों और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लाइट आरओबी को आवागमन के लिए खोला गया है।