आरा में जलजमाव से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, आगजनी कर सड़क जाम; आरा-सासाराम हाईवे पर लगी कतार
आरा के अनाईठ मठिया में नाली निर्माण न होने और जलजमाव से नाराज लोगों ने आरा-सासाराम और आरा-मोहनिया हाईवे जाम ...और पढ़ें
HighLights
आरा में जलजमाव और नाली न बनने से लोग नाराज।
अनाईठ मठिया के पास आरा-सासाराम हाईवे जाम किया।
तीन घंटे तक यातायात बाधित, पुलिस मौके पर मौजूद।
जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के अनाईठ मठिया के पास नाली निर्माण नहीं होने और जलजमाव की समस्या से नाराज मोहल्लेवासियों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा।
आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर आरा-सासाराम मुख्य मार्ग और आरा-मोहनिया हाईवे को जाम कर दिया। इससे दोनों मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई।
सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब तीन घंटे से मार्ग पर परिचालन बाधित रहने से राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में कई वाहन फंसे रहे।
नाली नहीं बनने से जलजमाव की समस्या
मोहल्लेवासियों का कहना है कि इलाके में नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश होते ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को घरों से निकलने और आने-जाने में परेशानी होती है।
ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नाली निर्माण और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। इससे नाराज होकर लोगों ने बुधवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।
आगजनी कर जताया विरोध
आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने अनाईठ मठिया के समीप सड़क पर आगजनी कर यातायात रोक दिया। प्रदर्शन के कारण आरा-सासाराम मुख्य मार्ग के साथ आरा-मोहनिया हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई।
जाम की सूचना मिलने के बाद नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर सड़क से हटाने का प्रयास किया।
समाचार लिखे जाने तक दोनों मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई थी और वाहनों का परिचालन प्रभावित था। पुलिस लोगों को समझाने और यातायात बहाल कराने के प्रयास में जुटी थी।