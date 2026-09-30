आरा में जलजमाव से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, आगजनी कर सड़क जाम; आरा-सासाराम हाईवे पर लगी कतार

जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के अनाईठ मठिया के पास नाली निर्माण नहीं होने और जलजमाव की समस्या से नाराज मोहल्लेवासियों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा।

आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर आरा-सासाराम मुख्य मार्ग और आरा-मोहनिया हाईवे को जाम कर दिया। इससे दोनों मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई।

सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब तीन घंटे से मार्ग पर परिचालन बाधित रहने से राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में कई वाहन फंसे रहे।

नाली नहीं बनने से जलजमाव की समस्या

मोहल्लेवासियों का कहना है कि इलाके में नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश होते ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को घरों से निकलने और आने-जाने में परेशानी होती है।

ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नाली निर्माण और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। इससे नाराज होकर लोगों ने बुधवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।