आरा नगर निगम क्षेत्र के दर्जनों वार्डों में दो वर्ष पूर्व सड़कों के किनारे पाइप डाल दिए गए। कंपनी ने गैस कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से शुल्क पैसे भी वसूल लिया गया, लेकिन अब तक गैस सप्लाई शुरू नहीं की गई।

जागरण संवाददाता, आरा। Arrah News: शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के नाम पर शुरू की गई गैस पाइपलाइन योजना अब लोगों की परेशानी का सबब बन गई है।

कंपनी के दफ्तर और कैंप में जाकर कई बार शिकायत की गई, पर हर बार केवल आश्वासन मिलता है। आरा नगर निगम क्षेत्र में इस योजना के दौरान सड़कें खोदी गईं, लेकिन मरम्मती का कार्य भी आधा-अधूरा छोड़ा गया।

इससे हजारों उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइप लाइन तो डाल दी गई, लेकिन कनेक्शन नहीं लगने से वे मजबूरन पुरानी एलपीजी सिलिंडर प्रणाली पर ही निर्भर हैं।

कई मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें धंस गईं और नालियां अवरुद्ध हो गईं। लोगों का आरोप है कि कंपनी और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी न तो कोई अधिकारी निरीक्षण करने आते है और न ही कंपनी पर कोई कार्रवाई होती है।

पाइपलाइन गैस का कनेक्शन लगने से जहां लोगों को सिलिंडर की झंझट से छुटकारा मिलेगा, वहीं पर्यावरण के लिए भी यह बेहतर माना जाता है। परंतु आरा शहर में यह सपना अभी तक अधूरा ही है।

लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि यदि कंपनी वादा पूरा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई की जाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि या तो कनेक्शन दो या फिर हमारा पैसा वापस करो।

इस संबंध में कंपनी के नंबर 8809275888 पर स्थिति की जानकारी ली गई तो वहां से काल रिसीव करने वाले ने कुछ भी बताने से अनभिज्ञता जाहिर की।

लोगों ने जताई नाराजगी

कुमार निशांत कहते हैं- वार्ड नंबर 15 में कनेक्शन के नाम पर कंपनी ने पैसा ले लिया, पाइप भी लगा दिया गया, लेकिन कनेक्शन देने की बात पर कई साल से चक्कर कटवा रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं कि गैस कब मिलेगी।

वार्ड 16 निवासी पप्पू सिंह के अनुसार, जब पाइपलाइन बिछा रहे थे, तब कहा गया था जल्द ही आपके घर में पाइप गैस मिलेगी। पर दो साल बीत चुके हैं। कंपनी काम तो अधूरा छोड़कर चली गई। सड़क पर गढ़ा बना कर छोड़ दिया गया है, आवागमन भी बाधित है।



कतीरा निवासी वार्ड नंबर 15 के विजय भारती कहना है कि बिना काम पूरा किए कंपनी ने सड़कें भी तोड़ दी थीं। अब गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। दोहरी मार झेल रहे हैं सड़क भी खराब और गैस कनेक्शन भी नहीं दिया गया।