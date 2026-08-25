आरा में पिंक बस सेवा का विस्तार, पीरो और जगदीशपुर की महिलाओं का सफर हुआ आसान

जागरण सवाददाता, आरा। महिला यात्रियों की सुविधा के लिए आरा में पिंक बस सेवा का विस्तार किया गया है। अब आरा से बिहिया चौरस्ता तक वाया गड़हनी, पीरो, जितौरा, जगदीशपुर और बिहिया बाजार पिंक बस का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया है।

प्रारंभ में दो राउंड बस का परिचालन किया जा रहा है। ट्रायल सफल रहने पर इसे तीन राउंड तक बढ़ाने की योजना है। पहला राउंड सुबह 7:40 बजे आरा से रवाना होगा, इसके बाद 8:20 बजे गड़हनी, 9:05 बजे पीरो, 9:20 बजे जितौरा, 9:45 बजे जगदीशपुर और 9:55 बजे बिहिया बाजार पहुंचेगा।

सुबह 10 बजे बस बिहिया चौरस्ता पहुंचेगी, जहां से 10:30 बजे आरा के लिए वापसी होगी। दूसरे राउंड में बस दोपहर 1:40 बजे आरा से बिहिया चौरस्ता के लिए रवाना होगी और शाम 3:55 बजे पहुंचेगी। इसके बाद 4:10 बजे बिहिया चौरस्ता से आरा के लिए रवाना होकर शाम 6:45 बजे आरा पहुंचेगी।