आरा में पेंटोग्राफ टूटने से अप लाइन पर रेल परिचालन बाधित, जंक्शन पर खड़ी रही दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच मंगलवार को ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) तार से जुड़ी तकनीकी खराबी के कारण रेल परिचालन प्रभावित हो गया। किलोमीटर पोल संख्या 622 के समीप हुई घटना में श्रमजीवी एक्सप्रेस का पेंटोग्राफ टूट गया।

इससे अप लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई और आरा जंक्शन पर दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। श्रमजीवी एक्सप्रेस का पेंटोग्राफ टूटने से मची अफरातफरी मिली जानकारी के अनुसार, आरा और रघुनाथपुर के बीच अप लाइन पर ट्रेन के परिचालन के दौरान ओएचई तार से जुड़ी तकनीकी समस्या सामने आई। इसी दौरान श्रमजीवी एक्सप्रेस के इंजन का पेंटोग्राफ टूट गया। पेंटोग्राफ ट्रेन के इंजन को बिजली की आपूर्ति करने वाली व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। इसमें खराबी आने से ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ और रेलकर्मियों के बीच अफरातफरी की स्थिति बन गई।

आरा जंक्शन पर खड़ी रही दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस घटना का असर आरा जंक्शन पर भी देखने को मिला। अप लाइन पर परिचालन बाधित होने के कारण दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोकना पड़ा। ट्रेन के खड़े रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, ट्रेन कितनी देर तक खड़ी रही और इस दौरान अन्य ट्रेनों के परिचालन पर कितना असर पड़ा, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ओएचई में खराबी से ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर रेलवे में ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार और पेंटोग्राफ की व्यवस्था इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तार या पेंटोग्राफ में खराबी आने पर संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।