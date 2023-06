जहर खाने वाली महिला की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के कनैली गांव निवासी मधु साव की पत्नी रानी देवी के तौर पर हुई है। 20 साल की रानी देवी ने बताया कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता है।पटना की एक मंगलामुखी से शादी कर ली है और वहां उसी के साथ रहता है। मधु साव न घर आता है और न ही उसे घर खर्च के लिए पैसे देता है।

किन्‍नर के साथ रहता है पति, झगड़े के बाद गुस्से में पत्नी ने खा लिया जहर।

जागरण संवाददाता, आरा: भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव में मंगलवार की दोपहर पति से झगड़े के बाद एक पत्नी ने गुस्से में जहर खा लिया। इससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई। महिला को आनन-फानन आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहर खाने वाली महिला की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के कनैली गांव निवासी मधु साव की पत्नी रानी देवी के तौर पर हुई है। 20 साल की रानी देवी ने बताया कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता है। पटना की एक मंगलामुखी से शादी कर ली है और वहां उसी के साथ रहता है। वह फोन करती है तो उठाता नहीं है। अगर उठा लेता है तो वह घर आने को कहती है, लेकिन मधु साव न घर आता है और न ही उसे घर खर्च के लिए पैसे देता है। पीड़ित महिला बताती है कि वह चार माह की गर्भवती है और पति अक्‍सर कह देता है कि तुमसे कोई मतलब नहीं है। जहर खा कर मर जाओ...। रोज-रोज का यह ताना सुनकर तंग आ गई, इसलिए उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ जाने के बाद स्वजन द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जिंदगी बचाने वाली किन्नर से हो गया प्यार इस मामले में पीड़ित महिला के पति मधु कुमार गुप्ता का कहना है कि उसने कोईलवर थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव निवासी रानी देवी से साल 2020 में शादी की थी। उस समय वह पटना में बस चलाया करता था। एक रोज वह दुर्घटना का शिकार हो गया था। उस वक्त एक किन्नर ने उसकी जिंदगी बचाई थी। इतना ही नहीं उसके इलाज पर 90 हजार रुपये भी खर्च किए थे। मधु बताता है कि जब वह ठीक हो गया और उसने किन्‍नर से कहा कि वह जल्द ही लौटा देगा तो उस किन्नर ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अगर वह मरे तो उसका अंतिम संस्कार कर देना। इसके बाद उसने उस किन्नर से शादी कर ली और पटना में एक मिठाई की दुकान खोल ली। पत्नी साथ रहने की करने लगी जिद वह बताता है कि मंगलवार को जब वह अपनी पत्नी के पास आया और 1600 रुपये खर्च के लिए दे रहा था, तभी उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। वह भी पटना साथ चलेगी और वहीं साथ रहेगी, लेकिन उसने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और उसने गुस्से में पत्नी को पीट भी दिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। फिलहाल, आरा के सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

Edited By: Deepti Mishra