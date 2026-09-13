जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन के पूर्वी गुमटी के पास निर्माणाधीन लाइट रोड ओवरब्रिज आरओबी का करीब एक दशक से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है।

निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। ऐसे में इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान आरओबी का तोहफा मिलने की उम्मीद है।

लाइट आरओबी के चालू होने से दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में रेलवे क्रासिंग के कारण लोगों को कई बार लंबा रास्ता तय कर दूसरे मार्ग से आना-जाना पड़ता है।

आरओबी चालू होने के बाद 52 तापा का टोला समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहर के कई मोहल्लों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लोगों को करीब चार किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करने से भी राहत मिलेगी।

अंतिम चरण में पहुंचा निर्माण कार्य निर्माणाधीन लाइट आरओबी का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। आरओबी पर ढलाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अंतिम चरण में रुखड़ा टाइल्स लगाने समेत कुछ अन्य कार्य किए जाने हैं।