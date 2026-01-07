आरा जंक्शन पर टीटीई की ईमानदारी की मिसाल, यात्री का कीमती बैग सुरक्षित लौटाया
टीटीई संतोष कुमार चौधरी ने राजेंद्र नगर से आरा जंक्शन के बीच ड्यूटी के दौरान एक यात्री का छूटा हुआ कीमती बैग बरामद किया। बैग में महत्वपूर्ण कागजात और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा। जंक्शन से आने-जाने वाली ट्रेनों में अक्सर यात्रियों का सामान छूटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में भारतीय रेल के टिकट जांच कर्मी टीटीई ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की।
ट्रेन संख्या 13247 कैपिटल एक्सप्रेस में राजेन्द्र नगर से आरा जंक्शन के बीच ड्यूटी के दौरान टीटीई संतोष कुमार चौधरी को रेलवे एक्स के माध्यम से सूचना मिली कि एक यात्री, जो पटना जंक्शन पर उतर चुके हैं, उनका बहुमूल्य बैग ट्रेन में ही छूट गया है।
बैग में महत्वपूर्ण कागजात के साथ लगभग 11 हजार रुपये नकद भी रखे हुए थे। सूचना मिलते ही टीटीई संतोष कुमार चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित कोच में जाकर जांच की और यात्री का बैग सही-सलामत बरामद कर लिया।
इसके बाद उन्होंने बैग में उपलब्ध मोबाइल नंबर के आधार पर यात्री से संपर्क किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनका सामान पूरी तरह सुरक्षित है। ड्यूटी समाप्त होने के बाद लौटते समय टीटीई संतोष कुमार चौधरी ने पटना में मौजूद सभी टीटीई के समक्ष यात्री को उनका बैग सौंपा।
बैग पाकर यात्री ने राहत की सांस ली और टीटीई की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवता की खुले दिल से सराहना की। साथ ही उन्होंने टीटीई संतोष कुमार चौधरी सहित भारतीय रेल के कर्मचारियों के प्रति सहृदय धन्यवाद व्यक्त किया।
इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन, दानापुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने संगठन की ओर से टीटीई संतोष कुमार चौधरी को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। यह घटना न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों की सकारात्मक छवि को मजबूत करती है, बल्कि यात्रियों के बीच विश्वास भी बढ़ाती है।
