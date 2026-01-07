आरा जंक्शन पर टीटीई की ईमानदारी की मिसाल, यात्री का कीमती बैग सुरक्षित लौटाया

जागरण संवाददाता, आरा। जंक्शन से आने-जाने वाली ट्रेनों में अक्सर यात्रियों का सामान छूटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में भारतीय रेल के टिकट जांच कर्मी टीटीई ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की।

ट्रेन संख्या 13247 कैपिटल एक्सप्रेस में राजेन्द्र नगर से आरा जंक्शन के बीच ड्यूटी के दौरान टीटीई संतोष कुमार चौधरी को रेलवे एक्स के माध्यम से सूचना मिली कि एक यात्री, जो पटना जंक्शन पर उतर चुके हैं, उनका बहुमूल्य बैग ट्रेन में ही छूट गया है।

बैग में महत्वपूर्ण कागजात के साथ लगभग 11 हजार रुपये नकद भी रखे हुए थे। सूचना मिलते ही टीटीई संतोष कुमार चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित कोच में जाकर जांच की और यात्री का बैग सही-सलामत बरामद कर लिया।

इसके बाद उन्होंने बैग में उपलब्ध मोबाइल नंबर के आधार पर यात्री से संपर्क किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनका सामान पूरी तरह सुरक्षित है। ड्यूटी समाप्त होने के बाद लौटते समय टीटीई संतोष कुमार चौधरी ने पटना में मौजूद सभी टीटीई के समक्ष यात्री को उनका बैग सौंपा।