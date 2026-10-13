आरा में बिजली का तार टूटने से अप लाइन पर परिचालन ठप, श्रमजीवी और अमृत भारत एक्सप्रेस भी प्रभावित
आरा जंक्शन पर मंगलवार को बिजली का तार टूटने से अप लाइन पर करीब सवा घंटे तक रेल परिचालन बाधित ...और पढ़ें
HighLights
आरा जंक्शन पर बिजली का तार टूटा।
अप लाइन पर सवा घंटे परिचालन बाधित रहा।
श्रमजीवी, अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें प्रभावित।
जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर मंगलवार को इलेक्ट्रिक तार टूटने के कारण अप लाइन पर करीब सवा घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा।
इस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। प्रभावित ट्रेनों में श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पटना-कोटा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और पटना-सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल रहीं।
इलेक्ट्रिक तार टूटने से यात्रियों को हुई परेशानी
जानकारी के अनुसार, आरा जंक्शन के पास मंगलवार की सुबह 11:58 बजे अप लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओएचई तार टूट गया। तार टूटने के बाद संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के संबंधित विभाग के कर्मी मरम्मत कार्य में जुट गए। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही।
रेलवे कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोपहर 1:15 बजे टूटे हुए इलेक्ट्रिक तार को जोड़ने का काम पूरा किया। इसके बाद अप लाइन पर परिचालन बहाल किया गया।
दोपहर 1:15 बजे बहाल हुआ परिचालन
इस तरह करीब एक घंटा 17 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। परिचालन बाधित होने के कारण अप लाइन से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय पर परिचालन पर असर पड़ा।
इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा। रेलवे की ओर से तार टूटने के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।
रेलवे के विद्युत विभाग की टीम ने मरम्मत कार्य पूरा कर परिचालन बहाल कराया। घटना के कारण ट्रेनों के परिचालन पर पड़े असर को देखते हुए यात्रियों को भी परेशानी हुई।