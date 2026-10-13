आरा में बिजली का तार टूटने से अप लाइन पर परिचालन ठप, श्रमजीवी और अमृत भारत एक्सप्रेस भी प्रभावित

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर मंगलवार को इलेक्ट्रिक तार टूटने के कारण अप लाइन पर करीब सवा घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा।

इस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। प्रभावित ट्रेनों में श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पटना-कोटा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और पटना-सिकंदराबाद एक्सप्रेस शामिल रहीं।

इलेक्ट्रिक तार टूटने से यात्रियों को हुई परेशानी

जानकारी के अनुसार, आरा जंक्शन के पास मंगलवार की सुबह 11:58 बजे अप लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओएचई तार टूट गया। तार टूटने के बाद संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया।