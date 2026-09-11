दीपावली और छठ पूजा पर दिल्ली से बिहार जाना है तो ना हों परेशान, चलेंगी 4 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें
रेलवे ने दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व के लिए आरा जंक्शन होकर दिल्ली से बिहार व बंगाल के विभिन्न शहरों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार से बिहार व बंगाल के विभिन्न शहरों के लिए अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
दिल्ली से आरा जंक्शन होकर अब तक करीब पांच जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को स्वीकृति मिल चुकी है।
लंबी वेटिंग से यात्रियों को मिलेगी राहत
इन ट्रेनों के चलने से त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली लंबी वेटिंग लिस्ट से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासियों को घर लौटने के लिए अतिरिक्त ट्रेन विकल्प मिलेंगे। इससे नियमित ट्रेनों में टिकट के लिए होने वाली मारामारी भी कम होने की संभावना है।
नई दिल्ली-पटना पूजा स्पेशल रोज चलेगी
गाड़ी संख्या 04087/88 नई दिल्ली-पटना पूजा स्पेशल का परिचालन 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन होगा। नई दिल्ली से यह ट्रेन 15:50 बजे खुलेगी और अगले दिन 08:50 बजे डीडीयू, 10:10 बजे बक्सर तथा 11:20 बजे आरा जंक्शन रुकते हुए 12:45 बजे पटना पहुंचेगी।
वापसी में आरा से 15:40 बजे रवाना होगी ट्रेन
वापसी में पटना से ट्रेन 15:10 बजे खुलेगी और 15:40 बजे आरा, 16:45 बजे बक्सर तथा 19:15 बजे डीडीयू रुकते हुए अगले दिन 13:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन से दिल्ली से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
आनंद विहार-राजगीर एसी स्पेशल भी चलेगी
गाड़ी संख्या 04069/70 आनंद विहार-राजगीर एसी स्पेशल 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। आनंद विहार से 00:20 बजे खुलकर यह ट्रेन 17:10 बजे बक्सर, 18:10 बजे आरा और 19:20 बजे पटना होते हुए 23:30 बजे राजगीर पहुंचेगी।
राजगीर से वापसी में आरा पर ठहराव
वापसी में यह ट्रेन बुधवार और शनिवार को राजगीर से 00:30 बजे खुलेगी। ट्रेन 03:50 बजे आरा और 07:05 बजे डीडीयू होते हुए 23:20 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। एसी स्पेशल के परिचालन से यात्रियों को त्योहार के दौरान एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल भी प्रतिदिन
गाड़ी संख्या 04051/52 नई दिल्ली-हावड़ा पूजा स्पेशल 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। नई दिल्ली से 18:15 बजे खुलकर यह ट्रेन अगले दिन 10:30 बजे डीडीयू, 11:40 बजे बक्सर, 12:25 बजे आरा और 13:25 बजे पटना रुकते हुए 23:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
आरा से 12:24 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी
वापसी में हावड़ा से ट्रेन 01:40 बजे खुलेगी और 12:24 बजे आरा तथा 15:05 बजे डीडीयू होते हुए अगले दिन 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन से बिहार और बंगाल के बीच त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
दिल्ली-कामाख्या स्पेशल सोमवार को चलेगी
गाड़ी संख्या 04067/68 दिल्ली-कामाख्या पूजा स्पेशल 12 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। दिल्ली से 23:55 बजे खुलकर ट्रेन अगले दिन 19:10 बजे आरा और 20:15 बजे पाटलिपुत्र होते हुए बुधवार को 15:20 बजे कामाख्या पहुंचेगी।
आरा होकर पूर्वोत्तर तक बढ़ेगा ट्रेन विकल्प
वापसी में ट्रेन बुधवार को कामाख्या से 19:00 बजे खुलेगी और अगले दिन 16:48 बजे आरा तथा 19:10 बजे डीडीयू होते हुए शुक्रवार को 12:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
इस ट्रेन के परिचालन से आरा और आसपास के यात्रियों को दिल्ली के साथ पूर्वोत्तर की ओर जाने का भी अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
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