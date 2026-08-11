आरा में घर के बाहर सो रहे किसान का गला रेता, नींद खुलते ही हमलावर का हाथ पकड़ा; हंसुआ-चप्पल छोड़ भागा

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। धोबहा थाना क्षेत्र के भदेया गांव में सोमवार की देर रात घर के बाहर चौकी पर सो रहे एक किसान पर बदमाश ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। नींद खुलने पर किसान ने हमलावर का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई।

हाथापाई के बाद हथियार छोड़कर भागा बदमाश हाथापाई के दौरान बदमाश मौके पर हंसुआ और अपनी चप्पल छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल किसान को स्वजन इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घायल किसान 70 वर्षीय सदानंद सिंह हैं। वे धोबहा थाना क्षेत्र के भदेया गांव के वार्ड नंबर दो निवासी स्व. सरयू सिंह के पुत्र और पेशे से किसान हैं। घटनास्थल से हंसुआ और चप्पल जब्त घटना की सूचना मिलते ही धोबहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में प्रयुक्त हंसुआ और हमलावर की चप्पल जब्त की है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हमलावर की पहचान करने में जुटी है।

हमलावर की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी पुलिस की ओर से हमलावर की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य बिंदुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में अभी तक किसी तरह की रंजिश या विवाद की बात सामने नहीं आई है।

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रात करीब एक बजे अचानक हुआ हमला घायल सदानंद सिंह ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात खाना खाने के बाद वे रोज की तरह घर के बाहर चौकी पर सो गए थे। रात करीब एक बजे एक बदमाश धारदार हंसुआ लेकर वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान उनकी नींद खुल गई और उन्होंने हमलावर का हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर घर से बाहर निकले स्वजन हाथापाई के बाद बदमाश हंसुआ और चप्पल वहीं छोड़कर मौके से भाग निकला। किसान के शोर मचाने पर स्वजन घर से बाहर आए। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल, आरा ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर धोबहा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार ने किसी विवाद से किया इनकार घायल सदानंद सिंह और उनके पुत्र पप्पू सिंह ने अपने या परिवार के किसी सदस्य का गांव में किसी से विवाद या दुश्मनी होने से इनकार किया है। ऐसे में पुलिस हमले के पीछे की वजह समेत अन्य संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।