म्यांमार के बौद्ध मंदिर में विराजेंगी मां दुर्गा, 30 लाख की तैयारी से सजेगा आरा में पंडाल

संवादसूत्र, उदवंतनगर (भोजपुर)। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के प्रवेश द्वार जीरो माइल के समीप इस बार दुर्गा पूजा का नजारा कुछ अलग दिखने वाला है। यहां बनने वाला पूजा पंडाल म्यांमार के बौद्ध मंदिर के प्रारूप पर तैयार किया जा रहा है। इसी भव्य पंडाल में मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं विराजेंगी।

पूजा को लेकर पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष रिड्डू यादव के अनुसार, पंडाल निर्माण की जिम्मेदारी बिहिया के उमेश को दी गई है। वहीं पंडाल और आसपास की आकर्षक रोशनी की व्यवस्था बलिया के डीके डीजे की टीम संभालेगी।

28 से 30 लाख रुपये तक खर्च का अनुमान मां दुर्गा समेत अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण आरा के साजन और उनके सहयोगी करेंगे। पंडाल, प्रतिमा, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर इस बार करीब 28 से 30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

यह आयोजन लगातार पांचवें वर्ष हो रहा है। समिति के सदस्यों में इसे लेकर खासा उत्साह है। आयोजकों का कहना है कि जीरो माइल के साथ शहर के दक्षिणी हिस्से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह पूजा स्थल आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है।

इन गांवों से जुड़ा है पूजा स्थल जीरो माइल के अलावा बेहरा, मलथर, सलथर, तेतरिया, मिल्की, एकौना और भेलाई समेत आसपास के कई गांवों के लोग यहां पूजा-अर्चना और मेला घूमने पहुंचते हैं। पूजा पंडाल के आसपास मेले की भी तैयारी शुरू हो गई है।

दुकानदारों और मेला लगाने वालों के लिए जगह आवंटित करने का काम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था पर भी समिति की नजर है। पूरे आयोजन स्थल को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने की तैयारी है।

सेल्फी जोन और एलईडी बनेगा खास आकर्षण इस बार पूजा में धार्मिक आयोजन के साथ आधुनिक आकर्षण भी देखने को मिलेगा। मां की प्रतिमा और म्यांमार के बौद्ध मंदिर की तर्ज पर तैयार होने वाला पंडाल तो खास होगा ही, रंग-बिरंगी लाइटिंग भी लोगों का ध्यान खींचेगी।