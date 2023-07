Bihar Crime News भोजपुर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना आरा मुफस्सिल थाना और कृष्णागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। कृष्णगढ़ पुलिस ने मामले में संलिप्त तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए लड़कों के पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

भोजपुर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो। प्रतीकात्मक फोटो

जागरण संवाददाता,आरा: बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार को एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। घटना आरा मुफस्सिल थाना और कृष्णागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। कृष्णगढ़ पुलिस मामले में संलिप्त तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए लड़कों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन भी जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक, जब्त मोबाइल में सामूहिक दुष्कर्म करते कुछ वीडियो क्लिप भी मिला है। हालांकि, पीड़ित लड़की अभी सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारी पीड़ित युवती के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। युवती के साथ हैवानियत शुरुआती जानकारी में यह बात आ रही है कि एक युवती अपनी ब्वॉयफ्रेंड के साथ गुंडी-पैगा रोड में बाइक से गई हुई थी। दोनों एक सूनसान जगह पर संदेहास्पद स्थिति में देखे गए। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे चार-पांच दोस्तों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद मौका का फायदा उठाते हुए सभी दोस्तों ने ब्वॉयफ्रेंड के सामने ही उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान कुछ मनचलों ने अपने मोबाइल में इसका वीडियो भी बना लिया। हो-हल्ला होने के बाद पीड़िता अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ग्रामीणों ने तीन आरोपियों को मौके से दबोचा सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से तीन लड़कों को धर दबोचा। इसके बाद कृष्णगढ़ पुलिस तीनों को अपने साथ लेकर थाने चली गई, जहां पर तीनों से पूछताछ चल रही है। सूत्रों के अनुसार, सख्ती से पूछताछ और जब्त मोबाइल की छानबीन के दौरान जब्त मोबाइल से सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा कुछ वीडियो क्लिप भी मिला है, जिसे पुलिस जब्त कर गोपनीय ढंग से जांच पड़ताल कर रही है।

Edited By: Mohit Tripathi