आरा-छपरा हाईवे पर जाम बना नासूर, बालू बंदी के बाद भी नहीं मिली राहत

संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। आरा-छपरा हाईवे पर लगातार लगने वाला जाम अब लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है।

खदान से बालू खनन बंद और भंडारण से बालू शुरू होने के बाद प्रशासन और आम लोगों को उम्मीद थी कि करीब चार माह तक इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात व्यवस्था सामान्य रहेगी और यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन हालात इसके विपरीत हैं।

हाईवे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। आरा-छपरा हाईवे के साथ-साथ सकड्डी-नासरीगंज मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य बन गई हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे छोटे वाहनों, स्कूल बसों, एंबुलेंस और निजी वाहनों से सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यात्रियों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं।