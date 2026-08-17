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भोजपुर में 4 स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल: आरा-छपरा फोरलेन पर काम तेज, अक्टूबर से होगी वसूली

By Dharmendra Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:37 PM (IST)

भोजपुर जिले में आरा-छपरा फोरलेन पर राज्य पथ निर्माण विभाग का पहला टोल प्लाजा बनना शुरू हो गया है। अक्टूबर के अंत तक निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन होगा, जिससे जिले में टोल वसूली की प्रक्रिया तेज होगी।

आरा-छपरा फोरलेन पर शुरू हुआ टोल प्लाजा का निर्माण कार्य, अक्टूबर तक होगा उद्घाटन

आरा-छपरा फोरलेन पर शुरू हुआ टोल प्लाजा का निर्माण कार्य, अक्टूबर तक होगा उद्घाटन

HighLights

  1. आरा-छपरा फोरलेन पर बन रहा पहला RCD टोल प्लाजा।

  2. बबुरा छोटी पुल के पास अक्टूबर तक निर्माण पूरा होगा।

  3. भोजपुर में टोल वसूली के लिए अन्य सड़कें भी चयनित।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में राज्य पथों पर टोल टैक्स वसूली की दिशा में कवायद तेज हो गई है। जिले के पहले स्टेट हाईवे आरा-छपरा फोरलेन पर टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू हो गया है। बबुरा छोटी पुल के समीप फोरलेन पर टोल प्लाजा के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है।

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अक्टूबर माह के अंत तक इसके उद्घाटन की संभावना है। इसके साथ ही यह पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) की सड़क पर भोजपुर का पहला टोल प्लाजा होगा, जबकि जिले में यह तीसरा टोल प्लाजा होगा। इससे पहले एनएच की सड़कों पर दो टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं।

जिले में चार स्टेट हाईवे को टोल टैक्स के लिए चयनित किया गया है। विभागीय अनुशंसा के बाद इन सड़कों पर टोल प्लाजा स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। आरा-छपरा फोरलेन पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब अन्य चयनित सड़कों पर भी टोल लगाने की तैयारी है।

विभाग का मानना है कि इन प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सड़क के रखरखाव और यातायात सुविधाओं के लिए टोल वसूली की व्यवस्था प्रभावी हो सकती है।

आरा-छपरा फोरलेन पर बड़ी और छोटी गंगा के बीच बबुरा छोटी पुल के समीप टोल प्लाजा का निर्माण पूरा होने के बाद यहां से गुजरने वाले वाहनों से निर्धारित नियमों के अनुसार टोल टैक्स की वसूली शुरू होगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अक्टूबर माह तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद उद्घाटन कर टोल प्लाजा को चालू किया जाएगा। अन्य तीन चयनित सड़कों पर भी टोल लगाने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है।

सात मीटर चौड़ी सड़क होने के कारण लगेगा टोल टैक्स

जिन राज्य सड़कों की चौड़ाई सात मीटर या उससे अधिक है और जिन पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, उन्हें टोल टैक्स के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। भोजपुर की चयनित चारों सड़कें इस मानक को पूरा करती हैं। सकड्डी-नासरीगंज एसएच-81 और आरा-सासाराम एसएच-12 की चौड़ाई करीब सात-सात मीटर है।

वहीं, बिहिया-जगदीशपुर-पीरो-तरारी एसएच-102 करीब दस मीटर चौड़ी है। आरा-छपरा फोरलेन पहले से ही जिले के प्रमुख उच्च क्षमता वाले मार्गों में शामिल है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे छह लेन में विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है।

अक्टूबर तक निर्माण पूरा होने के बाद होगा उद्घाटन

आरा-छपरा फोरलेन आरसीडी की पहली सड़क होगी, जहां पहला टोल प्लाजा बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। अक्टूबर तक निर्माण पूरा होने के बाद इसके उद्घाटन की संभावना है। जिले की अन्य तीन सड़कों का भी टोल के लिए चयन किया गया है। - सिकंदर पासवान, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शाहाबाद अंचल आरा