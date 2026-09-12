मरीज नहीं, एम्बुलेंस में जा रही थी शराब की खेप; हरियाणा से पटना पहुंचने से पहले आरा में पकड़ी गई

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग भोजपुर की टीम ने बक्सर-पटना फोरलेन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मारुति सुजुकी ईको एम्बुलेंस से 388 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को एम्बुलेंस में बनाए गए गुप्त तहखाने में छिपाकर हरियाणा से पटना ले जाया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने एम्बुलेंस सवार तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने के बाद विभाग ने जाल बिछाकर रतनपुर यात्री शेड के पास वाहन को पकड़ा। गुप्त सूचना पर बिछाया जाल, रतनपुर के पास रोकी गई एम्बुलेंस सहायक आयुक्त मद्यनिषेध रजनीश को सूचना मिली थी कि हरियाणा से एम्बुलेंस के जरिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर उनके निर्देश पर निरीक्षक प्रकाश चन्द्र के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई।

टीम में अवर निरीक्षक शिवम कुमार झा और सहायक अवर निरीक्षक राजकुमार राजा भी शामिल थे। टीम ने आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रतनपुर यात्री शेड के समीप बक्सर-पटना फोरलेन पर संदिग्ध एम्बुलेंस को रोक लिया। तलाशी शुरू होते ही खुल गया राज, एम्बुलेंस में बना था गुप्त तहखाना वाहन की तलाशी के दौरान टीम को एम्बुलेंस के अंदर एक गुप्त तहखाना मिला। इसी छिपे हुए हिस्से में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप रखी गई थी। जांच के बाद कुल 388 लीटर शराब बरामद की गई।

शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में खेप को हरियाणा से पटना ले जाने की बात सामने आई। हरियाणा के तीन लोग गिरफ्तार, चालक भी तस्करी में शामिल मामले में एम्बुलेंस चालक अजय, पिता खेमचंद, निवासी हसनगढ़, थाना सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ दिनेश, पिता स्व. राकेश, निवासी चुलियाणा, थाना रोहतक, हरियाणा को भी पकड़ा गया।

तीसरे आरोपित की पहचान गोपाल, पिता स्व. पृथ्वी सिंह, निवासी हसनगढ़, थाना सांपला, जिला रोहतक, हरियाणा के रूप में हुई है। तीनों से पूछताछ के बाद शराब की खेप के पटना पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई। शराब और एम्बुलेंस जब्त, उत्पाद अधिनियम के तहत केस उत्पाद विभाग ने शराब के साथ एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है। तीनों आरोपितों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों आरोपितों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एम्बुलेंस को बनाया तस्करी का जरिया, फोरलेन पर कार्रवाई से मचा हड़कंप शराब तस्करी के लिए एम्बुलेंस में गुप्त तहखाना बनाए जाने से यह मामला खासा चर्चा में है। उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में तस्करी की पूरी खेप पटना पहुंचने से पहले ही पकड़ ली गई।