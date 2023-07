भैंस और अपाचे बाइक नहीं दी तो घर से निकाला: पीड़िता के पिता बोले- दहेज में दिए हैं ₹ 6 लाख और गहने, केस दर्ज

उदवंतनगर थाना क्षेत्र के असनी गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने भैंस और अपाचे बाइक न मिलने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में पीड़िता के परिवार ने ससुराल पक्ष के लोगों पर प्राथिमिकी दर्ज करवाई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि वह दहेज में 6 लाख नकद और गहने दे चुके हैं।

भैंस और अपाचे बाइक नहीं दी पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया।

जागरण संवाददाता, आरा। उदवंतनगर थाना क्षेत्र के असनी गांव में दहेज प्रताड़ना का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पीड़िता के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर अपाचे बाइक और भैंस की मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष अवधेश कुमार के मुताबिक, चरपोखरी थाना क्षेत्र के बरडीहां गांव निवासी शिवजी सिंह ने दहेज प्रताड़ना की लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बयान में कहा गया कि, जून, 2020 में मेरी बेटी सविता कुमारी का विवाह असनी गांव निवासी स्वर्गीय विनोद सिंह के पुत्र प्रीतम कुमार उर्फ राम-लखन से हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुआ था। शादी में 6 लाख नकद, गहने, बर्तन इत्यादि दहेज में दिए गए थे। वक्त बीतने के बाद ससुराल पक्ष के लोग एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक भैंस की मांग करने लगे और इंकार करने पर पीड़िता के संग मारपीट करने लगे। सविता ने इसकी सूचना फोन पर मायके वालों को दी। जिसके बाद ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर 26 जून को गड़हनी बाजार छोड़ दिया। वह किसी तरह मायके पहुंची। जिसके बाद पीड़िता के पिता शिवजी सिंह ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया। मामले में पति प्रीतम कुमार, सास सीमा देवी, बाबा ससुर दीपा सिंह, भसुर श्रीराम सिंह, देवर सीताराम सिंह, गोतनी पिंकी देवी तथा ननद सुमित्रा देवी को नामजद बनाया गया है।

