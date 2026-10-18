जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली और छठ पूजा पर घर लौटने वाले प्रवासी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अहमदाबाद से पटना के बीच अब तक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं होने से यात्रियों को जूझना पड़ रहा है।

दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अहमदाबाद से बिहार आने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस और अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस में सीटें पहले से फुल होने के कारण लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। दो ट्रेनों में कन्‍फर्म टिकट मुश्कि‍ल ऐसे में त्योहारों पर परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए घर आने की तैयारी कर रहे प्रवासियों के सामने यात्रा की समस्या खड़ी हो गई है। गुजरात के विभिन्न शहरों में रोजगार और निजी कंपनियों में काम करने वाले बिहार के हजारों लोग दीपावली और छठ पूजा पर अपने घर लौटते हैं। इनमें भोजपुर समेत आसपास के जिलों के यात्रियों की संख्या भी काफी रहती है। त्योहार नजदीक आने के साथ ही ट्रेनों में आरक्षण की मांग बढ़ गई है। लेकिन अहमदाबाद-पटना रेलखंड पर अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ रहा है। टिकट की अनिश्चितता के कारण कई परिवारों के लिए यात्रा की योजना बनाना भी मुश्किल हो गया है।

त्योहारों में घर पहुंचना हो रहा मुश्किल दीपावली और छठ पूजा बिहार के प्रमुख त्योहारों में शामिल हैं। खासकर छठ पूजा में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने गांव और शहर लौटने की कोशिश करते हैं।

ऐसे में समय पर घर पहुंचना उनके लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नियमित ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। सबसे अधिक परेशानी उन मजदूरों और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है, जिनकी छुट्टियां सीमित हैं। कन्फर्म टिकट नहीं मिलने पर उन्हें यात्रा की तारीख बदलने, छुट्टी बढ़ाने या दूसरे साधनों से सफर करने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। वहीं, परिवार के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को अंतिम समय तक टिकट मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। अहमदाबाद-पटना के बीच पूजा स्पेशल चलाने की मांग त्योहारों के दौरान रेलवे की ओर से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न रेलखंडों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। ऐसे में अहमदाबाद-पटना रूट पर भी विशेष ट्रेन चलाने की मांग उठ रही है।