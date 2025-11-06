बैसाखी थामे लोकतंत्र की जीत, 70 साल के दिव्यांग सिघराई राम ने जीता दिल!
70 वर्षीय दिव्यांग सिघराई राम ने बैसाखी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था का प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली है। सिघराई राम का यह कार्य लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है, जहाँ हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उनकी कहानी इच्छाशक्ति का प्रतीक है।
जागरण संवाददाता, आरा। संदेश विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय पियनिया मतदान केंद्र पर गुरुवार को लोकतंत्र का उत्साह देखते ही बन रहा था। बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं। महिला मतदाता भी बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही थीं।
पैर से दिव्यांग 70 वर्षीय सिघराई राम बैसाखी के सहारे बूथ पर पहुंचे थे । कुछ वर्ष पूर्व गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वे बैसाखी के सहारे ही चलते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के प्रति गहरा समर्पण दिखाया।
पेंशन और राशन की सुविधा
सिघराई राम ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से पेंशन और राशन की सुविधा मिल रही है। मतदान को लेकर उनका कहना था— “जिधर गांव का रूख है, हम भी उसी के साथ हैं।”
ग्रामीणों ने बताया कि लोगों में मतदान को लेकर खास उत्साह है। बूथों पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।
