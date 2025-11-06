बैसाखी थामे लोकतंत्र की जीत, 70 साल के दिव्यांग सिघराई राम ने जीता दिल!

जागरण संवाददाता, आरा। संदेश विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय पियनिया मतदान केंद्र पर गुरुवार को लोकतंत्र का उत्साह देखते ही बन रहा था। बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं। महिला मतदाता भी बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही थीं।

पैर से दिव्यांग 70 वर्षीय सिघराई राम बैसाखी के सहारे बूथ पर पहुंचे थे । कुछ वर्ष पूर्व गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वे बैसाखी के सहारे ही चलते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के प्रति गहरा समर्पण दिखाया।

पेंशन और राशन की सुविधा सिघराई राम ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से पेंशन और राशन की सुविधा मिल रही है। मतदान को लेकर उनका कहना था— “जिधर गांव का रूख है, हम भी उसी के साथ हैं।”