Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरा में नहर किनारे मिला 6 साल की बच्ची का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप

    By DEEPAK KUMAR SINGHEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    बिहार के भोजपुर जिले के आरा में एक नहर के पास 6 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape case in ara) के बाद हत्या का आरोप लगाया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत खरैंचा गांव के अनुसूचित जाति टोला स्थित नहर से  बुधवार की सुबह एक छह वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया। स्वजन दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान अगिआंव के पास कुछ देर के लिए सड़क जाम कर हंगामा किया गया। पुलिस के अनुसार अनुसूचित जाति टोला की बच्ची रात से ही लापता थी, सुबह उसका शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच कराई जा रही है।