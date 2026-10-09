आरा में बालू लदे बेकाबू ट्रैक्टर का कहर: बाइक सवार दो मौसेरे भाइयों को रौंदा, 17 वर्षीय किशोर की मौत

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठहुला गांव स्थित चिमनी भट्ठा के समीप शुक्रवार की सुबह बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो मौसेरे भाइयों को रौंद दिया। हादसे में बाइक चला रहे 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका 14 वर्षीय मौसेरा भाई जख्मी हो गया। घायल किशोर का इलाज सदर अस्पताल ,आरा में कराया गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया।

मृतक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के बंधन टोला मोहल्ला निवासी संतोष गिरी के 17 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है। वहीं, घायल किशोर उसी थाना क्षेत्र के श्री टोला निवासी स्व. मिथिलेश पासवान का 14 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार है। दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई लगते थे।

बाइक में टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया इधर, घायल साहिल कुमार ने बताया कि सन्नी कुमार का गोठहुला गांव में मकान बन रहा है। इसी सिलसिले में दोनों शुक्रवार की सुबह बाइक से गोठहुला गांव जा रहे थे। इस दौरान गांव स्थित चिमनी भट्ठा के समीप विपरीत दिशा से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया।