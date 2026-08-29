NH 80 : जीरोमाइल-मिर्जाचौकी फोरलेन का काम दिसंबर में होगा पूरा, पुलों के अप्रोच रोड व नाला निर्माण अब भी अधूरा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। निर्धारित समय-सीमा बीतने के दो साल बाद आगामी दिसंबर माह में जीरोमाइल-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क परियोजना का कार्य पूरी तरह संपन्न होने की उम्मीद है। मुंगेर-मिर्जाचौकी एनएच-80 परियोजना के तहत मुख्य सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन पुलों के अप्रोच रोड, सुरक्षा दीवार और जल निकासी के लिए जरूरी नाला निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है।

तीन बार बढ़ी डेडलाइन जानकारी के अनुसार, मार्ग में इंग्लिश फरका, मसाढ़ू और घोषपुर सहित चार प्रमुख पुलों का ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन इनके अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं, जीरोमाइल के समीप प्रस्तावित जंक्शन का निर्माण भी अटका हुआ है। कहलगांव और शिवनारायणपुर के बीच भगेय नाला पर पांच-मुहिया पुल का काम भी अब तक अधूरा है।

कलकीगंज ईंट भट्ठा, जखबाबा स्थान, श्मशान घाट के पास और कहलगांव नगर में दो पुलियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन बस स्टैंड के पास बनी पुलिया पर एक तरफ सुरक्षा दीवार (सेफ्टी वॉल) नहीं बनाई गई है। ड्रेनेज सिस्टम अधूरा होने से बारिश के दिनों में स्थानीय लोगों को गंभीर जलजमाव का सामना करना पड़ता है।

दो चरणों में 800 करोड़ से अधिक की लागत मुंगेर से मिर्जाचौकी तक एनएच-80 का कायाकल्प 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो चरणों में कराया जा रहा है: पहला चरण: अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) से दोगच्छी तक 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और निर्माण एजेंसी इसे एनएच विभाग को हैंडओवर भी कर चुकी है।

दूसरा चरण: जीरोमाइल से मिर्जाचौकी तक 56.23 किमी खंड के लिए 431.54 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत है। यह कार्य 4 नवंबर 2022 को टीटीसी इंफ्रा को सौंपा गया था, जिसे 3 नवंबर 2024 तक पूरा करना था। निर्माण में आई बाधाओं के कारण विभाग को तीन बार 'एक्सटेंशन ऑफ टाइम' (EoT) देना पड़ा।