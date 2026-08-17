Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

क्यों बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते अजगैवीनाथ धाम के महंत? शिवरात्रि के तिलकोत्सव से जुड़ी है ये कथा

By Digital Desk Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:59 AM (IST)

अजगैबीनाथ धाम के महंतों द्वारा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश न करने की सदियों पुरानी परंपरा का रहस्योद्घाटन किया गया है, जो भगवान शिव के एक दिव्य वचन से जुड़ा है। यह लेख अजगैबीनाथ मंदिर की अनूठी विशेषताओं, जैसे तीन शिवलिंग और उत्तरवाहिनी गंगा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

भागलपुर अजगैबीनाथ धाम में एक साथ तीन शिवलिंग, श्रीराम ने की थी पूजा; जानिए क्यों देवघर नहीं जाते यहां के महंत

भागलपुर अजगैबीनाथ धाम में एक साथ तीन शिवलिंग, श्रीराम ने की थी पूजा; जानिए क्यों देवघर नहीं जाते यहां के महंत

HighLights

  1. अजगैबीनाथ महंत बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते।

  2. यह परंपरा भगवान शिव के दिव्य वचन से जुड़ी है।

  3. अजगैबीनाथ में एक गर्भगृह में तीन शिवलिंग हैं।

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुभारंभ के साथ ही अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज) में देश-विदेश से लाखों शिवभक्तों का महासैलाब उमड़ पड़ा है। पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए देवघर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।

पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रावण मास में जब समस्त देवलोक विश्राम अवस्था में होता है, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वीलोक पर साक्षात विराजमान रहकर भक्तों के कष्ट हरते हैं। मान्यता है कि सावन भर शिवशंभू अजगैबीनाथ और बैद्यनाथ धाम में साक्षात वास करते हैं।

त्रेतायुग से जुड़ा इतिहास, दुनिया का इकलौता 3 शिवलिंग वाला मंदिर

अजगैबीनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन व गौरवशाली है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार:

  • प्रभु श्रीराम का आगमन: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने लंका विजय एवं अयोध्या में राज्याभिषेक के उपरांत यहां पहुंचकर अजगैबीनाथ महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना की थी।

  • तीन शिवलिंगों का संगम: अजगैबीनाथ दुनिया का एकमात्र ऐसा पावन तीर्थ माना जाता है, जहां एक ही गर्भगृह में एक साथ तीन दिव्य शिवलिंग स्थापित हैं।

650 वर्ष पुरानी परंपरा: महंत कभी नहीं जाते बैद्यनाथ धाम

पंडित उदय चंद्र झा एवं प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. अभयकांत चौधरी की पुस्तक 'सुल्तानगंज की संस्कृति और इतिहास' के अनुसार, करीब साढ़े छह सौ वर्ष पूर्व जह्नु पहाड़ी आश्रम में रहने वाले दो गुरु भाई— हरनाथ भारती और केदार भारती प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल लेकर पैदल बाबाधाम जाते थे और जलाभिषेक कर उसी दिन लौटते थे।

पंडित उदय चंद्र झा  ने आगे कहा एक बार ग्रीष्म ऋतु में देवघर के निकट जंगल में एक प्यासे वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे जल मांगा। दयावश गुरु भाइयों ने जल पिलाया, लेकिन उस वृद्ध ने चारों कलशों का सारा जल पी लिया। बिना जल चढ़ाए खाली हाथ लौटने को विवश गुरु भाइयों के सामने साक्षात बाबा बैद्यनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, "मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब कभी देवघर मत आना। तुम्हारी कुटिया में मृगचर्म के नीचे मेरा एक विग्रह मिलेगा, जिसमें मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान रहूंगा।"

तभी से इस मठ के महंत कभी देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करते। परंपरा के अनुसार, महाशिवरात्रि से पूर्व महंत के प्रतिनिधि यहां से पवित्र गंगाजल लेकर देवघर जाते हैं, जिससे शिव विवाह से पूर्व बाबा बैद्यनाथ का महास्नान कराया जाता है।

अजगैबीनाथ नाम का आध्यात्मिक अर्थ

जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री रामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के अनुसार, 'अजगवीनाथ' शब्द चार तत्वों से मिलकर बना है— अज, गवी, नाथ और धाम।

  • अज: भगवान शिव

  • गवी: गौ से उत्पन्न वृषभ (नंदी/बैल), जो भोलेनाथ की सवारी हैं

  • नाथ: स्वामी या अधिपति

  • धाम: पावन स्थल

  • इस प्रकार अजगैबीनाथ का पूर्ण अर्थ है— 'नंदीश्वर (वृषभ) के स्वामी भगवान शिव का परम पावन धाम'

ग्रेनाइट चट्टानों पर अलौकिक वास

तांत्रिक क्रियायोगी एवं ज्योतिषाचार्य स्मार्त परमहंस आचार्य पंकज अथर्व ने कहा क‍ि गंगा की मध्य धारा में विशाल प्राकृतिक ग्रेनाइट चट्टानों पर स्थित यह मंदिर अलौकिक छटा बिखेरता है। श्रावण मास में गंगा की धारा सीधे मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श करती है। पूरे भारतवर्ष में सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा शिव को अत्यंत प्रिय है।

उत्तरवाहिनी गंगा का महात्म्य

स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है, उतना ही फलदायी भी है। मान्यता है कि अजगैबीनाथ मंदिर स्थित 'मनोकामना शिवलिंग' के दर्शन-पूजन और उत्तरवाहिनी गंगाजल से अभिषेक करने मात्र से भक्तों के समस्त संकट कट जाते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।