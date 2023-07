क्रिकेट के मैदान में भिड़े दो पक्ष, आरोप- सरपंच ने पहले जमकर पीटा फिर पिस्तौल लहराकर दी जान से मारने की धमकी

Bihar Crime News सुभाष ने आरोप लगाया कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तभी सरपंच काशी तांती रवि कुमार पंकज परमानंद कुमार धीरज तांती आए। उन लोगों ने हमारे साथ गाली-गलौज की और जमकर पिटाई भी की। सरपंच ने पिस्‍तौल भी लहराई और जान से मारने की धमकी दी। सरपंच की पिटाई से जख्मी युवक सुभाष शिकायत लेकर मधुसूदनपुर थाने पहुंचा।

क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद तो सरपंच ने लहराई पिस्तौल।

संवाद सूत्र, नाथनगर: भागलपुर जिले में मधुसूदनपुर इलाके के महमदपुर के सुभाष तांती सहित पांच युवक ने रामपुर खुर्द पंचायत के सरपंच काशी तांती पर पिस्‍तौल लहराने और मारपीट करने का केस दर्ज कराया है। सुभाष ने आरोप लगाया कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तभी सरपंच काशी तांती, रवि कुमार, पंकज, परमानंद कुमार, धीरज तांती आए। उन लोगों ने हमारे साथ गाली-गलौज की और जमकर पिटाई भी की। सरपंच ने पिस्‍तौल भी लहराई और जान से मारने की धमकी दी। सरपंच की पिटाई से जख्मी युवक सुभाष शिकायत लेकर मधुसूदनपुर थाने पहुंचा। इसके इतर, सरपंच काशी तांती ने भी थाने में आवेदन देकर मोनू कुमार, सुभाष तांती, छत्तीस चौधरी, सुमन कुमार, बादल कुमार, बलराम तांती, सत्यम कुमार व शशि कुमार सहित नौ लोगों पर पिस्‍तौल से लैस होकर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से गले में गमछा लपेट कर घसीटने का आरोप लगाया है। दोनों ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप सरपंच ने बताया कि सुबह में करीब 11 बजे महमदपुर शीतला स्थान मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हो रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो उन लोगों से विवाद का कारण पूछा। इस पर मामले में नामजद आरोपियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वहीं पहले पक्ष के घायल सुभाष ने बताया, ''हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच सरपंच के भाई से विवाद हो गया। सूचना पर सरपंच वहां पहुंचे और पिस्‍तौल लहराते हुए हम लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया।'' इस संबंध में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश ने बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ है। अब तक दोनों पक्ष में से किसी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

Edited By: Deepti Mishra