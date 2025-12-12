विक्रमशिला सेतु पर ओवरटेकिंग करने पर जेब हो जाएगी ढीली, पकड़े जाने पर 10000 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर बढ़ते जाम और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ओवरटेकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।

अब पुल पर ओवरटेक करते पकड़े जाने पर चालकों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद किया जाएगा।

सेतु पर हर दस पिलर पर दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा जगह-जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वाहन को चिह्नित करते हुए ऑटोमेटिक चालान की कार्रवाई की जाएगी।

विक्रमशिला टीओपी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि चेतावनी वाले बोर्ड और दीवार लेखन कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है।

विगत दिनों डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि विक्रमशिला सेतु से एक से दो किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों की ओवरलोडिंग की भी सख्ती से जांच सुनिश्चित की जाए।

सेतु पर ओवरटेक करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर भी 10 हजार रुपये जुर्माना निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।